Gobierno Petro eleva inflación de 3,2% a 5,8% en su plan financiero 2026, ¿efecto del salario mínimo?

Después de casi dos meses y medio de espera, el Ministerio de Hacienda finalmente publicó el Plan Financiero 2026, un documento clave para el mercado porque revela las cuentas macroeconómicas con las que el Gobierno planea cerrar el último año del mandato de Gustavo Petro. De acuerdo con la actualización del plan financiero, el Gobierno mantiene una proyección de crecimiento real del PIB de 2,6% tanto en 2025 como en 2026. El dato es relevante porque el año pasado el Ejecutivo ya había revisado a la baja su estimación para 2025. Inicialmente esperaba un crecimiento de 3%, pero posteriormente ajustó el cálculo a 2,6%, reconociendo una recuperación económica más gradual. Puede leer: La economía crece 2,6%, pero el bolsillo no mejora: por qué el PIB sube y la billetera no lo siente En términos nominales, el Producto Interno Bruto tendría una expansión mayor debido al efecto de precios. Las proyecciones oficiales indican que en 2025 el crecimiento fue de 8,2%; mientras que en 2026, 7,8%. Estas cifras reflejan una economía que continúa creciendo, aunque a un ritmo moderado frente a ciclos de expansión más acelerados registrados en años anteriores.

Proyecciones del dólar en el plan financiero 2026

El documento también presenta los supuestos oficiales sobre el comportamiento del tipo de cambio, una variable clave para las cuentas fiscales, el comercio exterior y la deuda pública. Según las estimaciones del Gobierno, la tasa de cambio promedio para 2025 fue de $4.053 por dólar; mientras que para 2026, la proyectó en $3.801 por dólar. Esto implicaría un escenario de apreciación del peso colombiano en promedio durante 2026 frente al nivel observado en 2025. No obstante, el Gobierno proyecta un comportamiento diferente hacia el cierre del año. Entérese: Precio del dólar se desplomó en Colombia tras elecciones; cayó $50 este lunes La tasa de cambio de fin de periodo en 2025 se ubicó en $3.757 por dólar; mientras que para 2026 sería de $3.915 por dólar. Es decir, aunque el promedio anual sería más bajo, el Ejecutivo anticipa una depreciación hacia el final de 2026.

Aumento de la proyección de la inflación para 2026

De acuerdo con el documento de MinHacienda, la inflación, para el fin de periodo, tambipen aumentó, de 5,1% en 2025 a 5,8% a 2026. Incluso el dato es mayor a las expectativas de la pasada actualización del plan financiero, que se ubicó en 3,2%. Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, precisó: “El gobierno en su plan financiero acaba de cambiar su expectativa de inflación del 2026 del 3.2% al 5,8%. Ahí esta el efecto del salario mínimo casi doblando lo esperado anteriormente. No más preguntas su señoría”. Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana explicó que, en materia de supuestos macroeconómicos, el Gobierno revisó a la baja la proyección de crecimiento para 2026, que ahora se ubica en 2,6%. “Esta cifra es menor a la estimada previamente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y se acerca más a las proyecciones que desde hace varios meses venían señalando organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”, aclaró. También precispo que el Plan Financiero reconoce un periodo de mayor inflación, con una proyección de cierre de 5,8% para 2026. “Este dato es relevante porque las presiones inflacionarias tienen efectos directos sobre el servicio de la deuda pública, especialmente en los pagos asociados a los TES indexados a la UVR”. Adicionalmente, el observatorio puntualizó que el documento parte del supuesto de una apreciación del tipo de cambio, lo cual tendría implicaciones sobre los costos de financiamiento externo y la dinámica de algunos ingresos fiscales. Conozca aquí: Sin reducción de $500 en gasolina, inflación de febrero subiría a 5,38% en Colombia

Plan financiero 2026 del Gobierno Petro y sus supuestos macroeconómicos