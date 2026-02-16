La historia del turista sueco que fue engañado, drogado y perdió todo a manos de un falso guía en Medellín

Lo que comenzó como un plan para disfrutar de unas vacaciones y deleitarse con la gastronomía, la vida nocturna y la cultura de Medellín, terminó convirtiéndose en una pesadilla para “Lars”, un joven de 26 años proveniente de Suecia que tenía previsto permanecer 10 días en la capital antioqueña, pero que solo pudo quedarse tres.
La situación ocurrió porque el extranjero fue drogado y despojado de sus pertenencias por un supuesto “guía turístico”, en quien había confiado para su seguridad y alojamiento durante los días que planeaba permanecer en la ciudad.