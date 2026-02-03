Petro dice que Trump revisaría lavantar sanciones para reactivar negocios entre Ecopetrol y Pdvsa

El presidente, Gustavo Petro, reveló que el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a revisar el régimen de sanciones para permitir relaciones entre Ecopetrol y Pdvsa. Este escenario abriría la puerta a una reactivación económica y energética del occidente de Venezuela, con Colombia como actor clave. La afirmación se conoció tras la reunión que sostuvo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, y fue ampliada por el mandatario en una entrevista con Caracol Radio, donde explicó los alcances políticos, económicos y energéticos de la conversación.

Puede leer: Pdvsa asegura negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo

Ecopetrol y Pdvsa: integración energética entre Colombia y Venezuela

Según Petro, durante el encuentro propuso un esquema de integración energética binacional apoyado en infraestructura ya existente y con participación directa de Ecopetrol, la empresa venezolana Monómeros y proyectos asociados a petróleo, gas natural y energía eléctrica. “Trump vio la posibilidad inmediata de abrir las posibilidades de que Ecopetrol, que sería la empresa eje de esa reactivación, junto con la empresa venezolana en Monómeros, en el petróleo, en el gas y, sobre todo, en una Colombia que ofrezca muchísima energía limpia eléctrica para reactivar el occidente de Venezuela”, afirmó el presidente. En ese escenario, Ecopetrol se convertiría en la empresa articuladora del proceso, aprovechando su capacidad técnica, financiera y operativa, y su cercanía geográfica con el occidente venezolano.

Infraestructura existente en gasoductos, electricidad y petróleo

El jefe de Estado explicó que la propuesta no parte de cero. Colombia y Venezuela ya cuentan con interconexiones energéticas que facilitarían la integración. Existen cables de transmisión eléctrica, gasoductos y tuberías que permitirían transportar gas y petróleo desde Venezuela hacia Colombia, así como avanzar en procesos de refinación y exportación. “Tenemos energía eléctrica ya conectada por cable, tenemos tubos para el gas ya conectados, el gas puede llegar a Colombia y el gas puede exportarse”, señaló Petro. Recordó, además, que parte de esa infraestructura fue impulsada durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, cuando se promovió la conexión de gasoductos entre ambos países a través de la empresa TGI. Estos activos, dijo, permitirían reducir la quema de gas en antorchas en territorio venezolano y mejorar el aprovechamiento energético regional. Además: Ecopetrol insiste en importar gas desde Venezuela: hay nuevos detalles no revelados del proyecto

Energía limpia y sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo

Uno de los objetivos centrales de la propuesta, según el mandatario, es generar condiciones económicas que ayuden a la sustitución de cultivos ilícitos en zonas fronterizas como el Catatumbo. “Quedó claro que la energía limpia podría activar el occidente de Venezuela y permitir que se quiten los grandes campos de hoja de coca del Catatumbo”, sostuvo Petro, al vincular la transición energética con la política antidrogas. En ese contexto, reiteró su enfoque en la erradicación manual y la sustitución voluntaria. “Erradicar definitivamente significa quitar de raíz la mata, la planta. La única manera es que el mismo campesino la arranque”, afirmó. Según dijo, ya se han erradicado 12.000 hectáreas y hay otras 42.000 en proceso.

Sanciones, OFAC y el papel de Monómeros

Sobre Venezuela, el mandatario reiteró su rechazo a las sanciones y aseguró que el tema fue abordado durante la conversación. “No me gustan las sanciones. A mí tampoco”, dijo, al referirse a un intercambio con Trump. Petro confirmó que el presidente estadounidense estaría dispuesto a revisar el régimen de sanciones para permitir que Ecopetrol establezca relaciones con PDVSA.