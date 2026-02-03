x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

No solo es saludar al rey: la curiosa ceremonia de los embajadores ante la corona británica que por fin tuvo Laura Sarabia

La embajadora de Colombia ante Reino Unido se presentó ante el rey Carlos en una ceremonia protocolaria que lleva meses de agendamiento y preparación. Así fue el encuentro de la diplomática, que no pasa por un buen momento en su relación con el presidente Gustavo Petro.

  • La embajadora de Colombia ante Reino Unido Laura Sarabia durante su audiencia con el rey Carlos III. FOTO: Getty
    La embajadora de Colombia ante Reino Unido Laura Sarabia durante su audiencia con el rey Carlos III. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Aunque fue designada embajadora de Colombia ante el Reino Unido el pasado mes de septiembre solo hasta este martes, 3 de febrero, Laura Sarabia presentó sus cartas credenciales como representante diplomática del país ante el rey Carlos III.

La ceremonia de carácter solemne y bajo todos los protocolos de la monarquía británica tiene como objetivo la presentación oficial de las delegaciones diplomáticas que representan a sus respectivas naciones ante Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, los países que conformar al Reino Unido. Sin embargo, ante la apretada agenda del rey, quien es el que los recibe, esta ceremonia puede tardar semanas, o incluso meses, como ocurrió con la representante colombiana.

Pues bien, este martes Sarabia por fin pudo presentarse ante el rey y conversar unos minutos con él en un encuentro formal que tuvo meses de preparación. Pero, ¿cómo es la particular presentación de las cartas credenciales ante el rey de Inglaterra? Le contamos el proceso que este martes llamó la atención tras el turno de la diplomática colombiana.

Lo primero que hay que saber es que el embajador o diplomático que se presenta ante el rey en su residencia debe llegar en carruaje. Sí, en ese medio de transporte halado por caballos que usan los miembros de la monarquía para eventos específicos.

El carruaje, con un grupo de guardias reales recogió a Sarabia en la embajada de Colombia en Londres y desde allí la trasladó hasta el Palacio de St. James, donde debió esperar su turno para la audiencia con el rey.

Lea aquí: La “fantástica” reunión con la que Petro y Trump desescalaron meses de peleas, ¿qué viene para Colombia?

Pero para presentarse ante él también tuvo que seguir un estricto protocolo que incluyó su vestuario y hasta la manera de referirse ante el monarca. Para esta ocasión la embajadora tuvo que seguir la etiqueta tradicional de vestir un traje largo o falda larga (eligió la segunda) acompañado de un tradicional sombrero inglés, que Sarabia incluso confesó fue lo más difícil de elegir para su presentación.

Y es que el tocado hace parte del protocolo real. Diana Mather, tutora de The English Manner explicaba que hasta los años 50, “las mujeres muy pocas veces salían sin sombrero, ya que no era considerado apropiado que mostraran sus cabellos en público”, aunque la realidad ahora es distinta. Las mujeres de la corona y quienes se presentan ante la familia real deben usarlo en ocasiones especiales.

Ya, en el momento de la audiencia, el diplomático debe hacer una reverencia y luego puede saludar de mano al rey, a quien después entrega sus cartas credenciales, que en el caso de Sarabia son documentos enviados por el presidente Gustavo Petro que la certifican como embajadora, así como las credenciales de su antecesor, en este caso Roy Barreras.

Este acto, que establece la aceptación oficial del diplomático por parte de la corona británica, se cierra con una corta conversación entre ambos, de la que la embajadora colombiana contó algunos detalles.

Siga leyendo: “Fue un engaño”: Petro dice que Laura Sarabia mintió sobre hojas de vida de interventores de EPS

“Fue un honor poder hablar de nuestro país, de los retos que tenemos no solo como región sino en el mundo entero. Quedó muy contento y recuerda Colombia”, dijo la embajadora sobre la audiencia con Carlos III que duró 15 minutos.

Durante la conversación, mencionó Sarabia, el rey evocó visitas previas al territorio colombiano, como su paso por Cartagena y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, y expresó su disposición de regresar en el futuro. “Está muy animado de poder visitar nuestro país en una próxima ocasión”, agregó la diplomática.

La embajadora contó que le entregó como regalo artesanías del Pacífico colombiano, un sombrero Wayúu y un libro “que recoge toda la biodiversidad de nuestro país, él que ha sido un líder ambiental muy reconocido”.

La “diplomática” reacción de Petro tras la presentación de Sarabia ante el rey

Tras la presentación de las credenciales de Sarabia, el presidente Petro, sin referirse directamente a ella, le envió una felicitación tras la ceremonia que la oficializa como embajadora en ese país.

“Felicitaciones. A lo mejor vaya donde el rey a hablar de la crisis climática del mundo”, le escribió Petro a Sarabia en su cuenta de X, a lo que esta le respondió, en la misma red social: “Gracias, presidente. Hablamos con el Rey Carlos III de la biodiversidad de nuestro país y de la lucha que compartimos frente a la crisis climática. Son muchos los retos que tenemos para seguir trabajando juntos”.

El cruce de mensajes, tan “diplomático” como la ceremonia de este martes de Sarabia llega después del rifirrafe entre el mandatario y su otrora mano derecha en el Gobierno sobre el presunto “engaño” que ella cometió para nombrar a los interventores encargados de administrar varias EPS bajo control de la Superintendencia de Salud.

Le puede interesar: Sigue el ‘rifirrafe’: Luis Carlos Leal dijo que “mano derecha” de Laura Sarabia le entregó hojas de vida de interventores

La controversia fue tal que la embajadora, ademas de insistir en que “no participé” en la designación, tomó acciones legales y le pidió a la Fiscalía que llame a declarar al presidente por los señalamientos en su contra sobre el saqueo a la salud.

“Para que se indague sobre la persona que le suministro de manera falsa la información relacionada con la designación de interventores”, pues explica, “se han identificado patrones de desinformación impulsados en contra de mi representada, entre ellos relacionados con el sector salud”, aseguró Lina Sandoval Echavarría, abogada de la embajadora, en la solicitud que envió a la fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema en la que además pidieron la recolección de evidencia relacionada con el caso.

Temas recomendados

Geopolítica
Diplomacia
Embajadas
Monarquía
Embajador
Relaciones diplomáticas
Europa
Reino Unido
Rey Carlos
Laura Sarabia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida