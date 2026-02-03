No solo es saludar al rey: la curiosa ceremonia de los embajadores ante la corona británica que por fin tuvo Laura Sarabia

Aunque fue designada embajadora de Colombia ante el Reino Unido el pasado mes de septiembre solo hasta este martes, 3 de febrero, Laura Sarabia presentó sus cartas credenciales como representante diplomática del país ante el rey Carlos III.
La ceremonia de carácter solemne y bajo todos los protocolos de la monarquía británica tiene como objetivo la presentación oficial de las delegaciones diplomáticas que representan a sus respectivas naciones ante Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, los países que conformar al Reino Unido. Sin embargo, ante la apretada agenda del rey, quien es el que los recibe, esta ceremonia puede tardar semanas, o incluso meses, como ocurrió con la representante colombiana.
Pues bien, este martes Sarabia por fin pudo presentarse ante el rey y conversar unos minutos con él en un encuentro formal que tuvo meses de preparación. Pero, ¿cómo es la particular presentación de las cartas credenciales ante el rey de Inglaterra? Le contamos el proceso que este martes llamó la atención tras el turno de la diplomática colombiana.