No solo es saludar al rey: la curiosa ceremonia de los embajadores ante la corona británica que por fin tuvo Laura Sarabia

Aunque fue designada embajadora de Colombia ante el Reino Unido el pasado mes de septiembre solo hasta este martes, 3 de febrero, Laura Sarabia presentó sus cartas credenciales como representante diplomática del país ante el rey Carlos III. La ceremonia de carácter solemne y bajo todos los protocolos de la monarquía británica tiene como objetivo la presentación oficial de las delegaciones diplomáticas que representan a sus respectivas naciones ante Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, los países que conformar al Reino Unido. Sin embargo, ante la apretada agenda del rey, quien es el que los recibe, esta ceremonia puede tardar semanas, o incluso meses, como ocurrió con la representante colombiana. Pues bien, este martes Sarabia por fin pudo presentarse ante el rey y conversar unos minutos con él en un encuentro formal que tuvo meses de preparación. Pero, ¿cómo es la particular presentación de las cartas credenciales ante el rey de Inglaterra? Le contamos el proceso que este martes llamó la atención tras el turno de la diplomática colombiana.

Lo primero que hay que saber es que el embajador o diplomático que se presenta ante el rey en su residencia debe llegar en carruaje. Sí, en ese medio de transporte halado por caballos que usan los miembros de la monarquía para eventos específicos. El carruaje, con un grupo de guardias reales recogió a Sarabia en la embajada de Colombia en Londres y desde allí la trasladó hasta el Palacio de St. James, donde debió esperar su turno para la audiencia con el rey. Lea aquí: La “fantástica” reunión con la que Petro y Trump desescalaron meses de peleas, ¿qué viene para Colombia? Pero para presentarse ante él también tuvo que seguir un estricto protocolo que incluyó su vestuario y hasta la manera de referirse ante el monarca. Para esta ocasión la embajadora tuvo que seguir la etiqueta tradicional de vestir un traje largo o falda larga (eligió la segunda) acompañado de un tradicional sombrero inglés, que Sarabia incluso confesó fue lo más difícil de elegir para su presentación. Y es que el tocado hace parte del protocolo real. Diana Mather, tutora de The English Manner explicaba que hasta los años 50, “las mujeres muy pocas veces salían sin sombrero, ya que no era considerado apropiado que mostraran sus cabellos en público”, aunque la realidad ahora es distinta. Las mujeres de la corona y quienes se presentan ante la familia real deben usarlo en ocasiones especiales.

Ya, en el momento de la audiencia, el diplomático debe hacer una reverencia y luego puede saludar de mano al rey, a quien después entrega sus cartas credenciales, que en el caso de Sarabia son documentos enviados por el presidente Gustavo Petro que la certifican como embajadora, así como las credenciales de su antecesor, en este caso Roy Barreras. Este acto, que establece la aceptación oficial del diplomático por parte de la corona británica, se cierra con una corta conversación entre ambos, de la que la embajadora colombiana contó algunos detalles. Siga leyendo: “Fue un engaño”: Petro dice que Laura Sarabia mintió sobre hojas de vida de interventores de EPS “Fue un honor poder hablar de nuestro país, de los retos que tenemos no solo como región sino en el mundo entero. Quedó muy contento y recuerda Colombia”, dijo la embajadora sobre la audiencia con Carlos III que duró 15 minutos. Durante la conversación, mencionó Sarabia, el rey evocó visitas previas al territorio colombiano, como su paso por Cartagena y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, y expresó su disposición de regresar en el futuro. “Está muy animado de poder visitar nuestro país en una próxima ocasión”, agregó la diplomática. La embajadora contó que le entregó como regalo artesanías del Pacífico colombiano, un sombrero Wayúu y un libro “que recoge toda la biodiversidad de nuestro país, él que ha sido un líder ambiental muy reconocido”.

La “diplomática” reacción de Petro tras la presentación de Sarabia ante el rey