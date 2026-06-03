Por orden judicial, Petro rectifica señalamientos contra los hermanos Moreno Mejía

El presidente Gustavo Petro publicó una rectificación pública en cumplimiento de una sentencia de tutela emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, relacionada con declaraciones que realizó durante un Consejo de Ministros en octubre de 2025 sobre los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario informó que la aclaración responde a una orden judicial proferida dentro del expediente 2025-00469 y aseguró que su pronunciamiento busca dar cumplimiento al fallo y reiterar su respeto por la administración de justicia.
La controversia surgió por afirmaciones realizadas por Petro durante una sesión del Gobierno Nacional, en las que mencionó a los hermanos Moreno Mejía al referirse a temas como el caso del Banco del Pacífico, el denominado volteo de tierras en la Sabana de Bogotá y el predio Hacienda San Simón.
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