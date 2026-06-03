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Por orden judicial, Petro rectifica señalamientos contra los hermanos Moreno Mejía

El mandatario cumplió una orden judicial y precisó que los empresarios Roberto y Luis Alberto Moreno Mejía conservan plenamente su presunción de inocencia frente a los asuntos mencionados en una intervención pública del año pasado.

  • La rectificación fue emitida por el presidente Gustavo Petro tras una sentencia de tutela relacionada con declaraciones realizadas en octubre de 2025. FOTO: CORTESÍA
    La rectificación fue emitida por el presidente Gustavo Petro tras una sentencia de tutela relacionada con declaraciones realizadas en octubre de 2025. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
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El presidente Gustavo Petro publicó una rectificación pública en cumplimiento de una sentencia de tutela emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, relacionada con declaraciones que realizó durante un Consejo de Ministros en octubre de 2025 sobre los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario informó que la aclaración responde a una orden judicial proferida dentro del expediente 2025-00469 y aseguró que su pronunciamiento busca dar cumplimiento al fallo y reiterar su respeto por la administración de justicia.

La controversia surgió por afirmaciones realizadas por Petro durante una sesión del Gobierno Nacional, en las que mencionó a los hermanos Moreno Mejía al referirse a temas como el caso del Banco del Pacífico, el denominado volteo de tierras en la Sabana de Bogotá y el predio Hacienda San Simón.

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Reconoce que no existen procesos ni condenas

En el documento, el jefe de Estado precisó que Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía no han sido objeto de imputaciones, acusaciones ni condenas por los hechos mencionados durante su intervención de octubre de 2025.

La aclaración incluye expresamente que no existe decisión penal alguna en contra de los empresarios por asuntos relacionados con el Banco del Pacífico, el volteo de tierras en la Sabana de Bogotá, Hacienda San Simón u otros temas mencionados en aquel Consejo de Ministros.

Asimismo, el mandatario reconoció que ambos ciudadanos gozan plenamente de la presunción de inocencia, principio protegido por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.

“Esa presunción permanece intacta mientras no exista una sentencia condenatoria en firme emitida por una autoridad judicial competente”, señaló Petro en su pronunciamiento.

Petro recuerda investigaciones que impulsó como congresista

Aunque realizó la rectificación ordenada por la justicia, el presidente aprovechó el mensaje para recordar algunos de los debates que promovió durante su trayectoria política.

Petro mencionó que en 2001 participó en un debate de control político sobre el Banco del Pacífico cuando era representante a la Cámara, y recordó que años después publicó el libro El caso del Banco del Pacífico, en el que recopiló documentos y conclusiones de aquella investigación.

También hizo referencia a discusiones públicas sobre el uso del suelo en la Sabana de Bogotá y los impactos ambientales asociados a proyectos urbanísticos en esa región.

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Cumplimiento judicial sin renunciar al debate público

El mandatario aseguró que con la publicación cumple la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ratifica su compromiso con el debido proceso y las decisiones de la justicia.

Sin embargo, dejó claro que mantiene sus posiciones sobre los temas que ha investigado y debatido durante su carrera política.

“Con esta aclaración doy cumplimiento a la orden judicial, reafirmo mi respeto a la administración de justicia y al debido proceso”, escribió.

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Al cierre del mensaje, Petro reiteró que sostiene las conclusiones expuestas en sus investigaciones y anunció que volverá a publicar su libro sobre el caso del Banco del Pacífico, una decisión que anticipa que el debate alrededor de estos asuntos continuará en la esfera pública.

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