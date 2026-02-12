Como agua para chocolate regresa: la actriz Irene Azuela revela lo que traerá la segunda temporada

Si no ha visto Como agua para chocolate, le sugiero que la vea cuando ya haya comido. La manera en que muestran las delicias de la comida mexicana mueve cualquier estómago, pero además las emociones, la pasión y el realismo mágico revuelven las entrañas. La serie está basada en el famoso libro del mismo nombre de Laura Esquivel, pero su plus ha sido la gran producción que la acompaña, una fotografía impecable, actuaciones de primer nivel y una historia muy bien contada episodio por episodio que profundiza en los dilemas del amor prohibido, las heridas del pasado y la búsqueda del deseo y la libertad. Fueron 6 capítulos en su primera entrega y 6 más tendrá esta segunda. Fue el contenido latinoamericano más visto en HBO Max el año pasado. Le puede interesar: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en febrero 2026

Irene Azuela y la complejidad de Mamá Elena en 2026

EL COLOMBIANO estuvo presente en México, en el lanzamiento de todas las producciones que para 2026 tendrá esta plataforma y allí estuvimos en un conversatorio con la actriz Irene Azuela quien magistralmente interpreta a la matrona de la familia, Mamá Elena, una mujer recia, la perfecta personificación de una matriarca que a su vez es machista en su forma más opresiva.

¿De qué trata la serie Como agua para chocolate?

Esta es una historia de amor prohibido entre Tita y Pedro, interpretados por Azul Guaita y Andrés Baida que se mezcla con lo que pasaba históricamente en el México de la época de la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920 y que a su vez presenta las delicias de la comida de dicho país como moles, chiles, codornices en pétalos de rosa que tienen un poder especial en las manos de Tita ya que cómo ella se sienta al cocinar se trasmitirá la emoción a quienes los coman. Si Tita está triste, quien se coma algo que ella haya cocinado se pondrá triste también, una expresión mágica y sensorial de lo que significan los alimentos. Para la actriz Irene Azuela la cocina siempre es ese lugar calientito "en donde sientes un abrazo, un apapacho, confort y eso es algo que me han escrito mucho en las redes, como esta serie, Como agua para chocolate, nos hace sentir bien. Eso, más las tradiciones exquisitas de este país y la historia –que está sofisticadamente bien escrita– desde la temporada uno en la que conocimos a los personajes, perfectamente bien delineados, quizá con cierta ingenuidad que van a ir perdiendo y que ya en esta segunda temporada vamos a verlos con una vida llena de heridas de traumas que hacen que los personajes se conviertan en seres mucho más complejos".

La actriz Irene Azuela, quien interpreta a Mamá Elena, en el lanzamiento de la segunda temporada. FOTO Cortesía HBO Max

Esta segunda entrega retoma los acontecimientos pocos días después del final de la primera temporada. “Tita, profundamente afectada por la pérdida y el encierro, encuentra en Dr. Brown la posibilidad de un futuro distinto, donde la calma y la ternura se perfilan como una alternativa real. Sin embargo, el regreso de Pedro reaviva una pasión que desafía mandatos familiares, tradiciones y reglas sociales”, dice la reseña.

Un punto que destaca Azuela es la integración muscial que también tiene la serie. Una de las canciones principales es Cucurrucucú Paloma, en la voz de la guatemalteca Gaby Moreno, imprimiéndole sensibilidad y fuerza al mismo tiempo. "Es impresionante cómo se integra la música a una historia que es de época, una música que conocemos de antaño, pero que suena ahora tan bien", añadió la actriz, quien concluyó que, a pesar de que su personaje es tan odiado en esta temporada, "se va a enfrentar a un evento que la fragiliza absolutamente, va a ser muy interesante ver cómo ella, con los valores tan rígidos que tiene, se enfrenta a una mujer que no sabía que existía".



