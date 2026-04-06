Petro pide traer el sistema de pagos PIX de Brasil, pero se le olvida que en Colombia ya funciona Bre-B

El presidente Gustavo Petro pidió a Brasil implementar el sistema de pagos instantáneos PIX en Colombia como parte de una estrategia para reducir la dependencia de mecanismos financieros internacionales. La solicitud del mandatario despertó desconcierto en algunos sectores y exfuncionarios, ya que Colombia cuenta con Bre-B, que es el sistema de pagos inmediatos colombiano creado por el Banco de la República.
Esto fue expresado por el presidente en su red social X. Allí, solicitó directamente a Brasil avanzar en esta integración. “Le pido a Brasil extender el sistema PIX a Colombia, ojalá deje de considerar la lista OFAC que ya no sirve”, anotó.
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Para contexto, PIX es una plataforma de pagos digitales desarrollada por el Banco Central de Brasil que permite transferencias inmediatas entre usuarios, empresas y entidades financieras, sin intermediarios tradicionales y con costos reducidos.