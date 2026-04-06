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Petro pide traer el sistema de pagos PIX de Brasil, pero se le olvida que en Colombia ya funciona Bre-B

El presidente Gustavo Petro pidió a Brasil extender PIX a Colombia, pese a qué Colombia cuenta con Bre-B desde el año pasado. Aquí los detalles de la petición del mandatario.

  • Gustavo Petro propuso integrar a Colombia al sistema PIX, generando debate con expertos del sector financiero. FOTOS: Istock y Camilo Suárez
    Gustavo Petro propuso integrar a Colombia al sistema PIX, generando debate con expertos del sector financiero. FOTOS: Istock y Camilo Suárez
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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El presidente Gustavo Petro pidió a Brasil implementar el sistema de pagos instantáneos PIX en Colombia como parte de una estrategia para reducir la dependencia de mecanismos financieros internacionales. La solicitud del mandatario despertó desconcierto en algunos sectores y exfuncionarios, ya que Colombia cuenta con Bre-B, que es el sistema de pagos inmediatos colombiano creado por el Banco de la República.

Esto fue expresado por el presidente en su red social X. Allí, solicitó directamente a Brasil avanzar en esta integración. “Le pido a Brasil extender el sistema PIX a Colombia, ojalá deje de considerar la lista OFAC que ya no sirve”, anotó.

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Para contexto, PIX es una plataforma de pagos digitales desarrollada por el Banco Central de Brasil que permite transferencias inmediatas entre usuarios, empresas y entidades financieras, sin intermediarios tradicionales y con costos reducidos.

¿Es necesario traer PIX a Colombia?

Frente a esta propuesta, surgieron cuestionamientos desde el sector técnico. Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), puso en duda la necesidad de adoptar un sistema extranjero. “No entiendo. En Colombia funciona Bre-B”, señaló, al referirse a la infraestructura local de pagos inmediatos.

La exfuncionaria recordó que durante el actual gobierno se avanzó en el fortalecimiento del ecosistema digital. Según explicó, bajo su dirección, la URF se expidió el Decreto 1069 de 2025, orientado a mejorar la interoperabilidad entre entidades financieras.

Higuera detalló que esta norma impulsa la adopción de pagos digitales, fomentar un sistema más confiable, transparente, seguro y eficiente, así como fortalecer la inclusión financiera y el desarrollo económico mediante medios electrónicos. También establece estándares claros para optimizar las transferencias, especialmente las inmediatas, entre diferentes entidades.

Bre-B comenzó a operar oficialmente en Colombia el 23 de septiembre de 2025 y, en apenas seis meses, ya movilizaba más de $92 billones con 34 millones de usuarios registrados.

Petro criticó la lista OFAC

La propuesta de Petro se enmarca en una crítica más amplia a la lista OFAC de Estados Unidos. Según el jefe de Estado, este instrumento perdió efectividad en la lucha contra el narcotráfico y se convirtió en un mecanismo de presión política.

“El narcotráfico se burla de ella”, aseguró, al señalar que organizaciones criminales operan con libertad fuera del alcance de estas sanciones. En ese sentido, insistió en que depender de este tipo de herramientas limita la autonomía financiera de países como Colombia.

La críticas del mandatario colombiano obedecen a que la expansión internacional del sistema PIX ha generado fricciones entre Brasil y Estados Unidos a raíz de la competencia en el mercado global de pagos digitales.

La tensión entre Estados Unidos y PIX

De acuerdo con los medios internacionales, la tensión escaló en 2025, cuando el gobierno del entonces presidente Donald Trump incluyó a PIX en una investigación formal al considerar que afecta la competitividad de compañías estadounidenses como Visa y Mastercard.

Entérese: A seis meses de Bre-B, el sistema ya mueve $92 billones y 34 millones de usuarios: estas son las llaves que más registran

El conflicto surgió debido a las características del sistema brasileño, que opera como una infraestructura pública, gratuita y con transferencias casi instantáneas. Estas condiciones le permitieron desplazar rápidamente a los esquemas tradicionales de tarjetas y a plataformas tecnológicas dominadas por empresas de Estados Unidos.

La respuesta de Washington se enmarcó en una disputa comercial más amplia, en la que se contemplaron posibles represalias arancelarias frente al avance de este modelo financiero.

Por su parte, Brasil ha defendido el sistema como un activo estratégico bajo el lema “O PIX é nosso”, resaltando su papel en la inclusión financiera y la modernización del sistema de pagos.

En el plano internacional, PIX también ha sido interpretado como una herramienta con implicaciones geopolíticas. Analistas señalan que su expansión se alinea con los objetivos del bloque BRICS, que busca reducir la dependencia del dólar y de las redes de pago dominadas por países occidentales.

Lea también: Fraude bancario podría dispararse con Bre-B: bancos refuerzan medidas tras experiencia de PIX en Brasil

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