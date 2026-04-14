Petro vaticina el fin del petróleo y el gas, pero expertos lo desmienten

Las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el futuro de los hidrocarburos encendieron un nuevo debate en el país, especialmente entre académicos y actores del sector energético.
El mandatario aseguró que “el petróleo y el gas ya no se van a vender en el mundo” y atribuyó el reciente aumento de precios a factores coyunturales, como el conflicto en Irán. Según explicó, estos valores caerían una vez disminuyan las tensiones internacionales.
Además, insistió en la necesidad de que Colombia se prepare para ese escenario y reiteró que no contempla una estrategia basada en la importación de gas desde países como Venezuela, Estados Unidos o Qatar. En su intervención también sostuvo que “si exportamos petróleo, gas y carbón, matamos a la humanidad”.