Petro ordena inspeccionar estaciones de gasolina para frenar desvío de combustible al narcotráfico

A través de su cuenta en la red X, el presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio del Trabajo realizar inspecciones en las estaciones de gasolina de todo el país para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del sector.
Asimismo, ordenó la implementación de controles y mecanismos de fiscalización más estrictos con el propósito de impedir que el combustible nacional termine en manos del narcotráfico.
“El Ministerio del Trabajo debe inspeccionar bombas de distribuidores de gasolina para garantizar los derechos laborales de acuerdo con la ley”, escribió el mandatario.