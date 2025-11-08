Petro ordena inspeccionar estaciones de gasolina para frenar desvío de combustible al narcotráfico

A través de su cuenta en la red X, el presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio del Trabajo realizar inspecciones en las estaciones de gasolina de todo el país para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del sector. Asimismo, ordenó la implementación de controles y mecanismos de fiscalización más estrictos con el propósito de impedir que el combustible nacional termine en manos del narcotráfico. “El Ministerio del Trabajo debe inspeccionar bombas de distribuidores de gasolina para garantizar los derechos laborales de acuerdo con la ley”, escribió el mandatario.

Controles más estrictos al combustible

El mandatario también anunció medidas adicionales de control y fiscalización para asegurar que la gasolina producida por el país no sea desviada hacia organizaciones del narcotráfico. “Medidas más estrictas para evitar que la gasolina que produce la Nación termine en manos de los narcotraficantes. Cero gasolina para el narco”, indicó. Puede leer: Embargo a Reficar por la Dian pone en jaque miles de empleos y suministro de combustibles en Colombia, alerta de la USO

Ministro de Minas responde a gremios y defiende políticas del Gobierno

Estas declaraciones se dieron luego de un mensaje del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, relacionado con la participación del Gobierno en el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos. En su publicación, el ministro respondió a las críticas de algunos gremios del sector frente a las políticas del Ejecutivo y reiteró la disposición del Gobierno para dialogar y fortalecer la transparencia en la distribución de combustibles. El funcionario también hizo un llamado a los distribuidores para que se sumen a los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y en la reducción de los subsidios que favorecen a los sectores con mayores ingresos. “Invitarlos a luchar contra el narcotráfico, desmontar los subsidios a quienes, como ellos, tienen camionetas lujosas a diésel que pagan los más pobres, y dignificar la vida de tantos trabajadores que nos abastecen de combustible todos los días, les parece una incomodidad a sus privilegios”, escribió el ministro.

Contraloría advierte sobre uso de combustibles por redes del narcotráfico

El debate sobre el manejo del combustible nacional coincidió con las más recientes alertas de la Contraloría General de la República. El contralor Carlos Hernán Rodríguez manifestó su preocupación por el uso que las estructuras criminales estarían haciendo del combustible para financiar y ejecutar sus actividades ilícitas. Entérese: Los colombianos estarían pagando $3.300 más por cada galón de gasolina para subsidiar el diésel: aquí le explicamos Según el informe de la Contraloría, entre el 4% y el 12% de la demanda nacional de gasolina podría estar vinculada a actividades ilícitas, en especial al narcotráfico, lo que aumenta la presión sobre las finanzas públicas y las importaciones.

Riesgos fiscales y efecto inflacionario