Petro propone acabar con las concesiones viales para recortar gasto público: estos son los riesgos

En medio de las dificultades de financiación del Presupuesto General de la Nación, el presidente Gustavo Petro afirmó que su Gobierno avanzará en la terminación del modelo de concesiones viales, al que calificó como el recorte de gastos definitivo de su administración.
El mandatario explicó que la decisión busca aliviar las presiones fiscales sin afectar sectores sensibles. Según precisó, el ajuste se concentrará exclusivamente en los pagos a las concesionarias y no tendrá impacto sobre el salario mínimo, ni sobre rubros prioritarios como salud y educación.
“O los más ricos de este país pagan la plata por impuestos, o dejan de recibir los gastos del Estado. El recorte será a los pagos de concesiones viales, no a la educación, ni a la salud, ni al salario mínimo del pueblo”, afirmó el presidente, al señalar que la decisión busca proteger la inversión social.
Cabe anotar que las concesiones viales operan a través de contratos de largo plazo entre el Estado y empresas privadas, que asumen la financiación, construcción, operación y mantenimiento de las carreteras. A cambio, los concesionarios cobran peajes para recuperar su inversión y obtener rentabilidad, lo que permite al Gobierno desarrollar infraestructura sin grandes desembolsos iniciales.