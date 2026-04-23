Petro y Duque se sacaron chispas por el pago de la millonaria deuda con el FMI

No paran los desencuentros políticos y económicos entre el actual presidente, Gustavo Petro, y su antecesor, Iván Duque, por cuenta del manejo de las finanzas públicas.
Esta vez, el escenario de la polémica es la deuda que adquirió Colombia durante la crisis del covid-19 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su reciente liquidación.
La discusión comenzó esta semana luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciara en un foro económico convocado por el Ejecutivo que el país saldó este compromiso internacional.
“Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, no tenemos deuda con el FMI”, indicó el alto funcionario.
El presidente Petro no tardó en replicar la noticia en sus redes sociales, lanzando fuertes dardos contra la administración anterior.
“Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores”.
Entérese: FMI recorta crecimiento de Colombia a 2,3% en 2026, que tendrá la cuarta inflación más alta de Suramérica