¿Gobierno Petro devolverá la plata a los contribuyentes si la Corte tumba emergencia económica?

La estabilidad de las finanzas públicas en el país atraviesa un momento de profunda incertidumbre. Tras la decisión histórica de la Corte Constitucional esta semana de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, ahora la pregunta no es solo si dicho decreto será declarado inconstitucional de fondo en marzo, sino qué ocurrirá con la plata que el Gobierno Nacional logró recaudar durante el tiempo que la norma estuvo vigente.
En contexto: Los argumentos de la Corte Constitucional para suspender la emergencia económica de Petro
Hasta hace un par de semanas, el Ejecutivo captó al menos $814.000 millones, una cifra cuyo destino depende de conceptos jurídicos tan complejos como la modulación de los efectos de una sentencia. De cara a lo que viene, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, asegura que la Corte tiene hasta tres escenarios para decidir sobre esos recursos.
De acuerdo con Junco, no se trata simplemente de devolver o no devolver la plata, sino de cómo el alto tribunal interpreta el impacto de sus fallos en el tiempo. La clave reside en si los magistrados deciden que su sentencia rige hacia el futuro, hacia el pasado o si crean un modelo híbrido para evitar un caos administrativo y financiero mayor.