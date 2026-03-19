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Bajo riesgo de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao

Bajo la presión de un plazo judicial de 48 horas, Armando Benedetti tuvo que rectificar públicamente los señalamientos que había hecho contra el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, tras un fallo que protegía su derecho al buen nombre.

  • Bajo amenaza de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao. Foto: Colprensa
    Bajo amenaza de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao. Foto: Colprensa
  • Bajo amenaza de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao. Foto: Captura de pantalla Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá
    Bajo amenaza de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao. Foto: Captura de pantalla Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá
  • Bajo amenaza de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao. Foto: @AABenedetti
    Bajo amenaza de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao. Foto: @AABenedetti
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 48 minutos
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, se vio obligado a rectificar públicamente los señalamientos que había hecho contra el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, luego de recibir un plazo estricto de 48 horas por parte del Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá. La medida se produjo tras un fallo de tutela que protegía el derecho al buen nombre de Henao, luego de que fuera señalado públicamente con expresiones despectivas y acusado de supuestas conductas ilegales.

Por no acatar plenamente la orden judicial, Benedetti enfrentó un incidente de desacato relacionado con sus señalamientos contra Henao. Antes de tomar la decisión de abrir este proceso, el juzgado le había pedido explicaciones sobre cómo estaba cumpliendo la orden; al no considerar suficiente su respuesta, se decidió avanzar con el proceso por desacato.

Entérese: Incidente de desacato contra Benedetti por no retractarse de acusaciones contra Luis Felipe Henao

Las declaraciones de Benedetti, difundidas en diciembre de 2025 en su cuenta de X, incluían calificativos como “bandido, cómplice, lavaperros” y lo vinculaban con un “aumento patrimonial ilegal”, además de insinuar supuestas conexiones con figuras como ‘Carlos Jacks’, el ‘Ñoño Elías’ y el ‘Ñeñe Hernández’ en operaciones en Puerto Vallarta, México.

Según el fallo, “la publicación del ministro del Interior Armando Benedetti no contiene una afirmación expresa acerca de que los dichos ‘Bandido, cómplice, lavaperros’, ‘aumento patrimonial ilegal’, ‘insinuación de trabajar para el Ñoño Elías y el Ñeñe Hernández’, ‘recibir comisiones en Puerto Vallarta, México, por parte de Carlos Jacks’ no tienen sustento, es decir, son falsos o erróneos”.

El tribunal recordó que la primera publicación de Benedetti solo replicaba la orden judicial sin reconocer de manera expresa que sus acusaciones eran infundadas, incumpliendo así los criterios establecidos por la Corte Constitucional sobre rectificación. Por ello, la resolución exigía que, en un plazo máximo de 48 horas, el ministro realizara una declaración clara y completa aceptando su error, advirtiendo que, de no hacerlo, se abriría un incidente de desacato.

Lea también: Benedetti declara este viernes en proceso contra Petro por acusaciones de fraude electoral

Bajo amenaza de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao. Foto: Captura de pantalla Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá
Bajo amenaza de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao. Foto: Captura de pantalla Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá

Bajo esta presión, Benedetti publicó el 18 de marzo de 2026: “Acepto expresamente que estas afirmaciones son erróneas”, cumpliendo finalmente con lo ordenado por el juez. En su mensaje, detalló que la información publicada el 12 de diciembre de 2025 sobre Henao, carecía de veracidad.

Bajo amenaza de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao. Foto: @AABenedetti
Bajo amenaza de desacato, Benedetti se retracta de sus señalamientos contra Luis Felipe Henao. Foto: @AABenedetti

El choque entre Benedetti y Henao se desató en medio de tensiones políticas vinculadas al escándalo de la UNGRD, que ha generado una cadena de señalamientos entre figuras del Gobierno y exfuncionarios.

Siga leyendo: Estos son los chats ‘extorsivos’ de Manzur con exasesora Benavides en caso UNGRD: “No digan después que uno es problemático”

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