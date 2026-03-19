Denuncian “despilfarro” de $146.449 millones en Colpensiones en plena época electoral

Las denuncias por contrataciones, que surgieron en medio del inicio de las campañas para las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, suman ahora un nuevo episodio. La entidad que estaría salpicada es nada más y nada menos que Colpensiones. Según la información conocida, desde allí se habrían adjudicado contratos millonarios de manera selectiva. De acuerdo con la información que publicó la candidata a la presidencia del Centro Democrático, Paloma Valencia, entre marzo de 2025 y junio de 2026 la entidad habría destinado $146.449 millones para la vinculación de trabajadores bajo esta modalidad. Con corte a diciembre de 2025, ya se registraban 1.051 personas contratadas. Valencia calificó este esquema como “burocracia pura y dura en época electoral”, al advertir que la tercerización del personal permitiría ocultar el crecimiento real de la planta estatal. Entérese: Pese a Ley de Garantías, $2 billones en contratos se fueron para hacer política en regiones: Contraloría Según explicó, este tipo de contratación facilita “maquillar el derroche burocrático” que ha tenido la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro al no reflejarse directamente en las cifras oficiales.

En un mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter), también aseguró que “ese es el verdadero afán que tienen con la reforma pensional: apoderarse del ahorro de los trabajadores para pagar burocracia, eventos y publicidad”.

¿Cuál sería el problema con el contrato inicial?

La candidata cuestionó la prórroga del contrato inicial, que estaba previsto hasta diciembre de 2025 y fue extendido hasta el 30 de junio de 2026. A su juicio, esta ampliación podría favorecer la vinculación masiva de personal en un momento políticamente sensible, que coincidió con el inicio del periodo electoral en el país. Asimismo, sostuvo que la utilización de figuras de derecho privado permitiría evadir restricciones de la Ley de Garantías. Esto, en medio de los cuestionamientos que ha dejado la contratación masiva en varias entidades del Gobierno que se dieron a conocer antes de que entrara a regir completamente esta ley, a finales de enero de este año. Lea más: ¿Quién frena a Petro? Las advertencias por la posible intervención política en plena carrera electoral El contrato “SUMINISTRO DE TRABAJADORES EN MISIÓN No. 012 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES–COLPENSIONES Y MISIÓN TEMPORAL LIMITADA”, tendría como objetivo: “Suministrar a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES trabajadores en misión, en el número, con las calidades y los requerimientos específicos exigidos, para apoyar la atención de la demanda del servicio que impone el incremento de la producción”. Lo cual, según la candidata, estaría en últimas buscando “vincular todo el personal que quieran durante elecciones”, y que, justamente al Colpensiones funcionar como una empresa, “le hacen el quite a la Ley de Garantías, contratan por derecho privado y esconden la burocracia sin inflar las cifras oficiales”.

Por último, en medio de las críticas al manejo del Gobierno, la senadora Paloma Valencia lanzó otro cuestionamientos directo. En este aseguró que. “Este es el Gobierno de la trampa. No les importa la Ley ni los recursos públicos. Gastan sin sonrojarse y después le suben los impuestos a los colombianos”, afirmó.

No es la única denuncia

Justamente, hace menos de una semana la candidata del Centro Democrático ya había denunciado que, entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, Colpensiones publicó dos convocatorias para gastar $27.510 millones en publicidad durante este 2026. La cifra suma un total de $87.621 millones gastados en publicidad por parte de la entidad durante los años 2023-2026 del gobierno de Gustavo Petro: un incremento del 1.032% frente al periodo 2020-2022 con Iván Duque. Amplíe la noticia: Paloma Valencia denuncia incremento del 1.082% en contratos de publicidad de Colpensiones en este Gobierno Uno de los contratos en preparación, que Valencia ya había puesto en la conversación pública a principios de marzo, suma $12.339 millones. En la descripción se habla de contratar la prestación de servicios para diseñar, producir y ejecutar “estrategias de divulgación en medios no masivos” con respecto a temas de orientación ciudadana relacionada con Colpensiones. Luego, el 4 de marzo, la misma entidad publicó una nueva convocatoria por $15.171 millones. En este caso, se trata de un proceso para “prestar los servicios para la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia integral de comunicación ATL (Above The Line)”, fundamentada en el uso de medios masivos y acciones de alto alcance e impacto, dice la descripción.

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