Denuncian “despilfarro” de $146.449 millones en Colpensiones en plena época electoral

Las denuncias por contrataciones, que surgieron en medio del inicio de las campañas para las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, suman ahora un nuevo episodio. La entidad que estaría salpicada es nada más y nada menos que Colpensiones. Según la información conocida, desde allí se habrían adjudicado contratos millonarios de manera selectiva.
De acuerdo con la información que publicó la candidata a la presidencia del Centro Democrático, Paloma Valencia, entre marzo de 2025 y junio de 2026 la entidad habría destinado $146.449 millones para la vinculación de trabajadores bajo esta modalidad. Con corte a diciembre de 2025, ya se registraban 1.051 personas contratadas.
Valencia calificó este esquema como “burocracia pura y dura en época electoral”, al advertir que la tercerización del personal permitiría ocultar el crecimiento real de la planta estatal.
Entérese: Pese a Ley de Garantías, $2 billones en contratos se fueron para hacer política en regiones: Contraloría
Según explicó, este tipo de contratación facilita “maquillar el derroche burocrático” que ha tenido la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro al no reflejarse directamente en las cifras oficiales.