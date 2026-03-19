La antioqueña Alejandra Lara volvió a las jaulas con una victoria tras superar una grave lesión

La peleadora antioqueña Alejandra Lara firmó un regreso contundente a las artes marciales mixtas al imponerse por nocaut a la brasileña Helena Simas en el tercer asalto, durante el evento Empire 14. Más que una victoria, el triunfo representa la confirmación de su resiliencia tras uno de los momentos más difíciles de su carrera. A sus 30 años, Lara demostró que sigue vigente y con ambición intacta. Su regreso no era sencillo: venía de superar una grave lesión sufrida el año pasado en Suecia, cuando su sueño de conquistar el cinturón de Superior Challenge se vio abruptamente interrumpido.

El episodio ocurrió en el evento SC28, donde enfrentaba a la española Aitana Álvarez por el título del peso gallo. En una acción de combate, Lara fue levantada en busca de un derribo, pero al caer apoyó de forma desafortunada su brazo derecho, lo que le provocó una dislocación de codo. El combate tuvo que detenerse de inmediato. Más allá de la derrota, el golpe fue físico y emocional. Lara veía escaparse una oportunidad clave en su carrera, en un momento en el que buscaba consolidarse nuevamente en la élite.

Un camino marcado por la experiencia Conocida como “Azul”, Alejandra Lara ha sido una de las pioneras colombianas en escenarios internacionales, destacándose en organizaciones como Bellator MMA, donde incluso disputó en 2018 el cinturón mundial del peso mosca. Antes de su lesión, acumulaba un récord profesional de 11 victorias y 8 derrotas, respaldado por años de experiencia y un estilo combativo que la ha caracterizado. Bajo la dirección del reconocido entrenador Francisco Grasso, Lara buscaba añadir un nuevo logro a su trayectoria. Tras varios meses de recuperación, la colombiana volvió al octágono con determinación. Y lo hizo dejando claro que su historia está lejos de terminar. Su triunfo por nocaut en Empire 14 no solo le devuelve confianza, sino que la reposiciona en el radar competitivo.