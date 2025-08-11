x

Andi critica defensa de Petro a Maduro: “No hay lugar a amiguismos con líderes antidemocráticos”

El gremio recordó que “se trata de una larga dictadura”. Aquí los detalles.

  Bruce Mac Master. FOTO COLPRENSA.
    Bruce Mac Master. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Empresarios rechazaron el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, luego de que Estados Unidos endureciera la recompensa por información que lleve al arresto del Nicolás Maduro.

La cuestión es que EE. UU. anunció este jueves que duplicó la recompensa por esa información, pasando de US$25 millones a US$50 millones, convirtiéndose en la mayor recompensa ofrecida en la historia del país.

La decisión generó el rechazo de Gustavo Petro, quien criticó la medida. A través de su cuenta en X, Petro expresó que no considera adecuado ofrecer dinero para capturar o matar líderes políticos como solución a los conflictos en Venezuela.

Le puede gustar: Andi hace un llamado al Gobierno Nacional para dejar de mezclar asuntos de política interna con temas ideológicos

La nueva cifra supera incluso la recompensa ofrecida por Osama bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre, lo que subraya la gravedad con la que EE.UU. aborda el caso de Maduro.

Gremios rechazan cercanía con Venezuela

Uno de los primeros en rechazar el mensaje de Petro fue el líder de la Andi, Bruce Mac Master.

Mac Master expresó en su cuenta de X: “No sólo se trata de una larga dictadura, la que se ha vivido en Venezuela, sino se trata de un régimen que ha demostrado especial, complacencia y complicidad con el narcotráfico y la corrupción”.

Advirtió que no hay lugar a “amiguismos o identificaciones ideológicas” con el mandato de Maduro.

Eso con el argumento de que se trata de “un gobierno antidemocrático” y que según la Andi, ha sido cercano “a actividades criminales que incluyen la protección de grupos terroristas”.

A esa voz de rechazo se sumó la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.

Consulte: Petro defiende a Maduro después de que Trump aumentara la recompensa por su captura

La lideresa gremial manifestó: “Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia, no es diplomacia: es volcar al país y a sus Fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente”.

Recordó que el gobierno de Venezuela es señalado de dictadura y, por ende, no conviene defender a ese mandato.

Entérese: Petro no fue invitado al Congreso de la Andi en Cartagena: esta es la historia

