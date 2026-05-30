Petro abre la puerta a reanudar las exportaciones de energía de Colombia a Ecuador, ¿por qué?

El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia estaría dispuesta a volver a suministrar energía a Ecuador si las condiciones del sistema eléctrico nacional lo permiten, en medio de las recientes tensiones diplomáticas y comerciales entre los dos países. Puede leer: ISA respondió a Petro por denuncias sobre contratos en Perú La declaración del mandatario se produjo a través de su cuenta de X, donde respondió a las advertencias realizadas por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, sobre los efectos que las disputas bilaterales podrían tener en la relación económica y comercial entre ambas naciones. “Si Colombia tiene energía volverá a ayudar al pueblo ecuatoriano independientemente de quién lo gobierne”, escribió Petro, al referirse a la posibilidad de retomar el apoyo energético al país vecino. Entérese: Petro critica a Ecopetrol tras millonario negocio de energías renovables que cerró Promigas: “¿Y por qué no hizo Ecopetrol? El jefe de Estado también sostuvo que colombianos y ecuatorianos conforman un mismo pueblo y cuestionó a lo que denominó las “habituales oligarquías latinoamericanas”, señalando que no deberían permitirse divisiones impulsadas por intereses externos o sectores políticos radicales.

La advertencia del Gobierno sobre el impacto económico de las tensiones bilaterales

La reacción del presidente se produjo después de que la ministra Morales advirtiera sobre las consecuencias económicas derivadas de las diferencias comerciales entre Ecuador y Colombia.

La funcionaria señaló que el deterioro de las relaciones políticas, sociales y comerciales entre Colombia y Ecuador podría poner en riesgo el programa de financiamiento por US$5.000 millones que el país vecino mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Morales afirmó que una decisión unilateral adoptada por el Gobierno ecuatoriano alteró una relación comercial que calificó como “profundamente complementaria”, afectando el tejido empresarial de ambas economías e interrumpiendo cadenas productivas construidas durante décadas. Además, defendió la actuación de Colombia al asegurar que el país ha obrado dentro de los compromisos internacionales vigentes, el marco normativo andino y los mecanismos institucionales previstos para resolver este tipo de controversias, con el objetivo de proteger la producción nacional y el bienestar de las comunidades de frontera. Más noticias: Las 10 recomendaciones de MinAmbiente para afrontar el fenómeno de El Niño

La Cancillería responde al anuncio de Ecuador sobre eliminación de aranceles

La controversia se intensificó luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara la eliminación, a partir del 1 de junio de 2026, de los aranceles aplicados a productos colombianos. Frente a esa decisión, la Cancillería colombiana rechazó la manera en que fue presentado el anuncio y aseguró que la medida no corresponde a una concesión voluntaria del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la eliminación de los aranceles responde al cumplimiento de obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), que ordenaron desmontar las restricciones comerciales impuestas por Ecuador. Vea aquí: Empresarios del país lanzan S.O.S. al Gobierno Petro por riesgo de racionamiento de energía y gas ante El Niño En un comunicado oficial, la entidad señaló que la derogación de estas medidas debe entenderse como el resultado de decisiones adoptadas dentro del sistema andino de integración y no como una determinación asociada a circunstancias políticas o electorales.

Colombia insiste en el carácter obligatorio de las decisiones de la CAN