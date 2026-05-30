Petro abre la puerta a reanudar las exportaciones de energía de Colombia a Ecuador, ¿por qué?

El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia estaría dispuesta a volver a suministrar energía a Ecuador si las condiciones del sistema eléctrico nacional lo permiten, en medio de las recientes tensiones diplomáticas y comerciales entre los dos países.
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La declaración del mandatario se produjo a través de su cuenta de X, donde respondió a las advertencias realizadas por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, sobre los efectos que las disputas bilaterales podrían tener en la relación económica y comercial entre ambas naciones.
“Si Colombia tiene energía volverá a ayudar al pueblo ecuatoriano independientemente de quién lo gobierne”, escribió Petro, al referirse a la posibilidad de retomar el apoyo energético al país vecino.
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El jefe de Estado también sostuvo que colombianos y ecuatorianos conforman un mismo pueblo y cuestionó a lo que denominó las “habituales oligarquías latinoamericanas”, señalando que no deberían permitirse divisiones impulsadas por intereses externos o sectores políticos radicales.