Así es la peste que tiene en alerta a la porcicultura colombiana

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reiteró el llamado urgente a los viajeros que ingresan al país desde España e Italia, o que hayan tenido contacto reciente con explotaciones porcinas, para extremar las medidas de bioseguridad.
La autoridad sanitaria prohibió el ingreso de productos porcinos procedentes de ese país y exige la notificación sanitaria obligatoria a quienes hayan visitado granjas porcinas en el exterior. El objetivo es proteger el estatus de Colombia como país libre de peste porcina africana y salvaguardar una actividad que sostiene cientos de miles de empleos y la economía rural del país.