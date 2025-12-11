Revista Time elige a los “Arquitectos de la IA” como Persona del Año 2025: quiénes son y por qué

La icónica revista Time sorprendió en su edición de cierre de año al designar como Persona del Año 2025 a un colectivo que bautizó como los “Arquitectos de la IA”.
Se trata de un grupo reúne a los principales empresarios responsables de impulsar el desarrollo, expansión y adopción masiva de la inteligencia artificial, una tecnología que sin duda hoy marca la agenda económica, política y social del mundo.
A diferencia de años anteriores, Time optó por reconocer a múltiples figuras al considerar que el mayor cambio contemporáneo no se origina en un individuo, sino en un ecosistema de innovación que ha transformado industrias enteras y redefinido la relación entre humanos y máquinas.