Rebaja de $500 en la gasolina desata críticas: la tildan de insuficiente y electoral

La reducción de $500 en el precio del galón de gasolina anunciada por el Ministerio de Hacienda para febrero fue calificada como “insuficiente” y “electoral” por analistas y voceros técnicos que aseguran que el ajuste no refleja la caída reciente del dólar ni de los precios internacionales del petróleo.
A través de un comunicado, el abogado David Cote, quien lidera una Acción Popular sobre la fórmula tarifaria de los combustibles, afirmó que la disminución es “una migaja” frente al sobrecosto que, según sus cálculos, estarían pagando los consumidores.