x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El refugio espiritual de James: meditación y sabiduría indígena antes de volver a las canchas

El centrocampista de la Selección Colombia está cerca de definir el equipo en el que jugará. Antes, en Copacabana, pasó por un centro de bienestar indígena.

  • James Rodríguez sacó un tiempo para enfocarse en su bienestar personal antes de concentrarse nuevamente en el tema competitivo. FOTO INSTAGRAM CASA DEL TIGRE
    James Rodríguez sacó un tiempo para enfocarse en su bienestar personal antes de concentrarse nuevamente en el tema competitivo. FOTO INSTAGRAM CASA DEL TIGRE
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 53 minutos
bookmark

Mientras el ruido mediático no cesa alrededor de James Rodríguez por su falta de competencia, al no tener aún equipo y cuando restan cuatro meses para el Mundial de Norteamérica 2026, parece que por la mente del “10” de la Selección Colombia reina la calma. ¿Tendrá algo que ver el retiro espiritual que realizó en días recientes en el municipio de Copacabana?

El mediocampista acumula ya 88 días sin disputar un partido oficial, luego de su salida del León de México. Sin embargo, en sus redes sociales se le ha visto sereno, entrenando de manera personalizada e incluso practicando tiros libres en su casa de campo, tratando de mantener el ritmo físico mientras define su futuro profesional.

Antes de su más reciente publicación el pasado martes, en la que apareció a bordo de un avión acompañado de la frase “Here we go” (Aquí vamos), lo que muchos interpretaron como una señal de su próximo destino deportivo.

Lea: James Rodríguez ya está rumbo a Estados Unidos, Minnesota sería su nuevo destino

En medio de las especulaciones que lo ubican como uno de los próximos fichajes estelares del fútbol estadounidense, concretamente en el Minnesota United, James decidió tomarse un respiro para enfocarse en su bienestar personal.

El capitán de la Selección fue visto en La Casa del Tigre, un espacio de retiro ubicado en la Parcelación Altos de Villa Roca, en Copacabana, Antioquia, reconocido por sus programas de meditación, yoga y encuentros espirituales guiados por integrantes del pueblo indígena inga del resguardo de Yunguillo, en la Amazonía.

Durante su estadía, el volante compartió con miembros de su equipo de trabajo.

Las imágenes del cucuteño en este centro de bienestar reflejan la intención del futbolista de alcanzar un equilibrio físico y mental antes de afrontar lo que podría ser uno de los retos más importantes de su carrera: liderar a la Selección Colombia en la Copa del Mundo de 2026, torneo que aparece como su principal objetivo deportivo.

El retiro se da en un momento clave para el jugador, quien se encuentra como agente libre tras finalizar su vínculo con el León de México, club en el que disputó 34 partidos durante la temporada 2025, con un balance de cinco goles y nueve asistencias.

James, de 34 años de edad, suma 31 goles en 122 partidos con la Selección Colombia, con la que ya disputó los Mundiales de 2014 en Brasil, donde fue el goleador con 6 tantos, y Rusia-2018.

Siga leyendo: ¿Por qué a James nadie lo quiere contratar? Estas serían las exigencias que tienen frenado su fichaje

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Colombia
Colombia
James Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida