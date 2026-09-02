Estos son cuatro puntos claves de la contrarreforma pensional que presentará el Centro Democrático

El Partido Centro Democrático prepara un nuevo proyecto de ley para modificar la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, conocida como Ley 2381 de 2024. La iniciativa sería radicada en el Congreso durante las próximas dos semanas y ha sido presentada por la colectividad como una contrarreforma para corregir lo que considera problemas de la legislación aprobada. El anuncio cobra relevancia después de que la Corte Constitucional dejó en firme la mayor parte de la Ley 2381 y devolvió nueve artículos al Congreso para su discusión, luego de casi dos años de demandas contra la reforma. El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, sostuvo a EL COLOMBIANO que todavía existen posiciones diferentes dentro de la colectividad y que el articulado definitivo se encuentra en construcción. Sin embargo, adelantó los principales elementos que orientarían la propuesta.

Cuatro puntos claves de la contrareforma pensiona

Uno de los principales cambios estaría dirigido a las personas que llegan a la edad de jubilación, pero no alcanzan las semanas requeridas para obtener una pensión. Forero sostiene que la reforma de Petro perjudica especialmente a trabajadores de menores ingresos que cotizaron durante parte de su vida laboral, pero no lograron completar las semanas necesarias. El senador mencionó que, bajo el nuevo esquema, estas personas deben esperar tres años adicionales para acceder a las mensualidades previstas.

El senador argumentó que con las reglas de la reforma, las mujeres que no completan las semanas deben esperar hasta los 60 años y los hombres hasta los 65 para recibir esas mensualidades. Añadió que además del tiempo adicional de espera, los pagos pueden resultar bajos y generar un desincentivo para quienes realizaron esfuerzos de cotización. La propuesta del Centro Democrático buscaría que estas personas recuperen capacidad de decisión sobre qué hacer con los recursos acumulados.

1. Volvería la posibilidad de elegir entre devolución de saldos y mensualidad

La primera modificación sería permitir nuevamente que quienes no cumplen las semanas suficientes puedan escoger entre recibir la devolución de sus recursos o acceder a una mensualidad subsidiada por el Estado. Forero comentó que esta posibilidad existía antes de la Ley 2381 de 2024. En el caso de Colpensiones, se conoce como indemnización sustitutiva, mientras que en los fondos privados corresponde a la devolución de saldos. Consulte: Paloma Valencia cuestionó fallo de la Corte sobre reforma pensional y advirtió una “bomba atómica” fiscal El Centro Democrático considera que la devolución puede ser más favorable para algunas personas de bajos ingresos porque, históricamente, en los fondos privados los recursos corresponden a los aportes más la rentabilidad obtenida, mientras que la indemnización sustitutiva en Colpensiones se calcula principalmente con los aportes actualizados por el IPC. La iniciativa no eliminaría la posibilidad de recibir una mensualidad subsidiada. Por el contrario, buscaría que el trabajador pueda decidir entre las alternativas. Forero también señaló que este esquema tendría relación con los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, mecanismo que ya contemplaba un subsidio estatal para personas que no lograban pensionarse.

2. No se acabará el umbral de 2,3 salarios mínimos

Forero aseguró que la propuesta no contempla eliminar el umbral establecido por la reforma pensional de Petro. La discusión estaría centrada en buscar fórmulas que permitan mayor libertad de elección dentro del sistema. Actualmente, con la reforma, las cotizaciones correspondientes hasta 2,3 salarios mínimos deben dirigirse a Colpensiones, mientras que el componente que supera ese umbral se dirige a un fondo privado. Para Forero, esta estructura genera una concentración del flujo de aportes en Colpensiones, especialmente en el caso de trabajadores que ganan un salario mínimo, cuyos aportes quedarían completamente dentro del sistema público. Por eso, el Centro Democrático estudia alternativas para “romper ese monopolio” sobre el flujo de cotizaciones y permitir que las personas tengan mayor capacidad de escoger entre Colpensiones y los fondos privados.

3. Límite de subsidios estatales para financiar megapensiones

Otro de los cambios que estudia el Centro Democrático tiene que ver con los subsidios estatales que reciben las pensiones de mayores ingresos. Forero señaló que una de las medidas que considera positiva de la reforma de Petro es haber reducido el subsidio estatal para las pensiones altas. Con la Ley 2381, el componente subsidiado quedó limitado a 2,3 salarios mínimos. Lea también: ¿Los abuelos pueden cobrar la pensión de sobrevivientes de sus nietos? Esto dijo la Corte Constitucional Sin embargo, la colectividad analiza la posibilidad de ir más allá y establecer límites adicionales para las personas con ingresos elevados. El senador planteó como ejemplos los casos de trabajadores con ingresos equivalentes a 10 o 25 salarios mínimos, aunque aclaró que todavía no está definido el nivel a partir del cual se aplicaría la restricción. La idea es que las personas de altos ingresos no necesariamente reciban subsidios estatales para financiar sus pensiones.

4. Se mantendrá el pilar solidario

El Centro Democrático no plantea eliminar los beneficios destinados a las personas que no cotizaron o que no tienen una pensión. Forero anotó que el partido considera positivo mantener el denominado pilar solidario, aunque recordó que antes de la reforma ya existía un mecanismo de apoyo para esta población a través de Colombia Mayor.

La contrarreforma busca cambiar las condiciones para quienes no alcanzan las semanas requeridas y revisar los subsidios para las pensiones de altos ingresos. FOTO EL COLOMBIANO