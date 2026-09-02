Estos son cuatro puntos claves de la contrarreforma pensional que presentará el Centro Democrático

El Partido Centro Democrático prepara un nuevo proyecto de ley para modificar la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, conocida como Ley 2381 de 2024. La iniciativa sería radicada en el Congreso durante las próximas dos semanas y ha sido presentada por la colectividad como una contrarreforma para corregir lo que considera problemas de la legislación aprobada.
El anuncio cobra relevancia después de que la Corte Constitucional dejó en firme la mayor parte de la Ley 2381 y devolvió nueve artículos al Congreso para su discusión, luego de casi dos años de demandas contra la reforma.
El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, sostuvo a EL COLOMBIANO que todavía existen posiciones diferentes dentro de la colectividad y que el articulado definitivo se encuentra en construcción. Sin embargo, adelantó los principales elementos que orientarían la propuesta.