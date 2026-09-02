“Yo soy más negro”: la inaudita pelea entre dos congresistas por la presidencia de la Comisión Afro

Este 1 de septiembre se presentó una pelea entre dos congresistas, Óscar Benavides y Estefanel Gutiérrez. Benavides llegó al Legislativo por la curul de comunidades afrodescendientes y ha sido cercano al petrismo, mientras que Gutiérrez llegó por Cambio Radical, apalancado por la casa Char de Barranquilla. “Yo soy un negro más negro que tú”, le dice Gutiérrez, representante por el Atlántico de Cambio Radical, a Benavides, que llegó por las curules afro. El choque se dio después de que el primero fuera elegido como presidente de la Comisión Afro en el Congreso. Esta es bicameral, es decir, la integran senadores y representantes a la Cámara. Le puede interesar: Fuerte pelea entre Cabal y Polo Polo: no se bajaron de “malagradecido” y “monotemática”

Las acusaciones tras la salida del Pacto Histórico del recinto

Al momento de compartir el video en el que dice esas palabras, Gutiérrez escribió que “se volvió costumbre el Pacto Histórico retirándose de los recintos y de los debates porque no soportan la crítica. Creen que es lo que ellos digan o nada”. Y añadió: “Sus discursos de re victimización conmigo no les funcionan. Yo también soy orgullosamente negro e hijo de un barrio popular”.

¿Había un acuerdo para la presidencia de la Comisión Afro del Congreso?

Por su parte, Benavides dijo a EL COLOMBIANO que existiría un acuerdo para repartirse la presidencia de esa Comisión durante estos cuatro años. El primero sería para Gutiérrez, luego vendría Benavides, después un representante de las curules de paz y, por último, los liberales. Sin embargo, agregó Benavides, el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) “llegó a imponer quién debía ocupar la representación del pueblo negro en la Comisión. No puedo permitir que una persona que no conoce nuestras causas y luchas imponga a personas que no van a representar a nuestro pueblo afrodescendiente”. Benavides también se pronunció en sus redes sociales. “En los espacios del pueblo negro debe decidir el pueblo negro, no una persona como usted, que con marrulladas quiere venir a imponernos la voluntad del gobierno de turno”, escribió.

El choque con Enrique Gómez y las críticas de Salvación Nacional

Hay otro video, publicado por Enrique Gómez, en el que se ve cómo Benavides va a confrontarlo.

“Esta comisión no es para hacer acuerdos políticos, es para que las poblaciones afrodescendientes puedan establecer sus derechos. Por eso le digo que usted es el menos indicado para estar aquí sentado, representa lo más nefasto de la política en Colombia”, dice Benavides, mientras Gómez permanece sentado. Cabe aclarar que Gómez hace parte de la Comisión Afro y fue compromisario para anunciar la plancha que se proponía desde Salvación Nacional.

Eso sí, luego le respondió por redes sociales. “Óscar Benavides es el reflejo perfecto de esa violencia que la izquierda radical esgrime cada vez que las reglas, el orden y la decencia de la democracia les incomodan. Como carecen de argumentos y de votos para sostener un debate serio, siempre arrastran la discusión al barro: al terreno de la afrenta personal, de la incitación al conflicto y del saboteo, esperando que el caos juegue a su favor para luego salir corriendo de las urnas y del recinto”, sentenció Gómez en su cuenta de X.

La respuesta de Estefanel Gutiérrez sobre la frase “yo soy más negro” y los acuerdos rotos

Volviendo a la pelea entre Benavides y Gutiérrez, este último dijo a los medios de comunicación, con respecto a si estaba en contra de que Benavides ocupe la presidencia de esa Comisión durante el segundo año, que “esa no es una decisión de Estefanel Gutiérrez, la Comisión está compuesta por aproximadamente 49 miembros”. A su vez, sostuvo que no habría tal acuerdo del que habló Benavides. “La Comisión ha llegado a un acuerdo. Hoy querían elegir el primer año. Frente al segundo año, quieren ver cómo se desarrolla el ejercicio político”. Luego, hizo referencia a que Benavides y su grupo político se quedan en el discurso, pero sin resultados concretos para las comunidades. “Óscar (Benavides) y otros actores se han querido robar unas causas sociales, un discurso de las comunidades negras (...) que al final no se traduce en nada para las comunidades. No resultados, no obras, y la gente lo que quiere hoy es eso. Yo, como presidente de la Comisión, invito a los propios colegas del Pacto Histórico a trabajar”. Con respecto a por qué le dijo a Benavides la frase viral de “yo soy más negro”, aseguró que “fueron afirmaciones que se dieron en el momento, cuando unos decían que eran más negros que otros. Y al final todos somos negros. ¿Cómo les dices a los negros del Pacífico, de las curules de paz que votaron por mí, que yo no soy negro?”

Bloque de preguntas frecuentes