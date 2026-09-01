Misterio rodea muerte de niña Michel en Antioquia: descartan que llegara sola al lugar donde fue hallada

Más de 200 personas se congregaron este martes en la Parroquia San Antonio de Padua, de Buriticá, para rezar por la memoria de Michel Dahiana Henao Chavarría, la niña de 6 años que duró una semana desaparecida y que encontraron el pasado lunes en un desolado paraje de este municipio del Occidente antioqueño. Son tantas las dudas que rondan su muerte que hasta las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa para tener una explicación sobre lo ocurrido.

“No sabemos bien qué fue lo que pasó”, fue la respuesta recurrente cuando preguntamos en tiendas, almacenes y a los asistentes a la misa por el destino de la pequeña. La menor, desaparecida desde el pasado 24 de agosto a las 10:05 a.m., fue hallada en un afluente que limita las fincas La Aguacatala y Juan Flórez, a unos 50 minutos de la vivienda donde residía. Sus familiares, en el barrio Cristo Rey, optaron de tajo por no decir nada sobre lo ocurrido. Su madre no paró de llorar desconsolada por el hallazgo de su pequeña, mientras otros familiares no daban crédito a lo sucedido. El hallazgo del cuerpo de Michel Dahiana solo incrementó las dudas sobre cómo ocurrió su fallecimiento.

Los familiares, los habitantes de Buriticá y hasta el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, participaron en la misa por la muerte de Michel Dahiana Henao Chavarría. FOTOS manuel saldarriaga

El hallazgo

Más de 350 personas recorrieron todos los recovecos de este municipio y durante una semana no pudieron dar con la mínima pista del cuerpo de esta menor. Sin embargo, a la 1:45 p.m. de este lunes, sonó el teléfono en la estación de bomberos de la localidad y una persona dijo que había encontrado un cuerpo que podría ser el de esta niña. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Buriticá, el cabo Rubén Darío Orrego, explicó que ante esta alerta, tres de sus hombres se dirigieron a la zona referenciada en la vereda La Aguacatala, un área a la que solo se podía acceder a pie y con equipos especiales. Después de dos horas, la noticia que nadie quería recibir se confirmó.

Agentes de la Sijín de la Policía Antioquia, acompañados por los bomberos, llegaron hasta el punto exacto donde estaba el cuerpo sin vida después de superar toda clase de dificultades. Un testigo aseguró que, incluso, “ellos se pasaron del punto y les tocó devolverse, lo que hizo demorar todo”. Por la dificultad del acceso a la zona y los cuidados que se debían tener, las labores de recuperación del cuerpo y el proceso para llevarlo hasta el primer punto de la zona urbana demoraron siete horas. “Eso ya era muy de noche cuando pasaron por acá con el cuerpo de la niña”, relató otro vecino, quien al preguntarse sobre lo que pasó solo acató a decir: “no tengo idea”. Los investigadores señalaron que la menor llevaba varios días fallecida y que la primera alerta la hicieron las aves de rapiña que estaban sobrevolando el sector. El vecino que avisó a las autoridades se acercó al sitio ante esta situación. En principio, la muerte quedó por establecer, debido a que por su avanzado estado de descomposición no se pudo establecer si tenía algún signo de violencia. En manos de los médicos legistas de Medicina Legal, en Medellín, quedará la responsabilidad de dar todas las claridades.

¿Cómo llegó hasta allá?

“Cuando se hizo una búsqueda, lo único que se alcanzaron a ver fueron unas huellas por la parte de arriba, por un camino que se hace en más de dos horas y que comienza en el barrio donde ella vivía. Llegaron hasta un punto y más abajo apareció el cuerpo de la niña”, relató uno de los residentes que participó en la búsqueda. Ante el misterio que se maneja en el pueblo por esta tragedia decidió no revelar su identidad. La zona por la que ingresaron las autoridades, y que recorrió ayer EL COLOMBIANO, es un trayecto al que solo acceden caminantes, bestias o motociclistas con destreza en trochas agrestes. El recorrido cuenta con tramos empedrados y bordea abismos que comprometen la seguridad de los transeúntes, en su mayoría trabajadores de las fincas del sector. Pero el punto exacto donde hallaron los restos era tan complejo que los socorristas se debieron poner arnés y otros equipos de escalada especializados. “Para poder llegar hasta el sitio exacto debieron romper ramas, maleza y árboles, ya que la zona no era apta para ninguna persona que se movilizara a pie”, aseguró el comandante de bomberos. Aseguró, además, que la zona se recorrió durante los días de la búsqueda, pero al ver la complejidad, descartaron hacer una búsqueda profunda, dando por hecho que era poco factible que la niña llegara hasta allí. “Nosotros habíamos hecho una búsqueda los primeros días por esa zona, unos cinco kilómetros a la redonda, pero la habíamos descartado pensando que era poco factible que ella hubiera llegado hasta allá, debido a lo peligroso y difícil que era acceder”, aseguró el cabo Orrego a las afueras del templo religioso, donde estaba acompañado con las unidades que participaron en la recuperación del cuerpo, la cual finalizó sobre las 8:45 p.m. del lunes.

Millonaria recompensa