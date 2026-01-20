¡Sube la tensión! Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos

El Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, debido a las últimas amenazas del presidente Donald Trump, confirmaron este martes sus principales grupos políticos.
Existe un “acuerdo mayoritario” de los grupos políticos para congelar el acuerdo comercial alcanzado el año pasado por la UE y Estados Unidos, dijo a la prensa la presidenta del grupo S&D (socialdemócratas), Iratxe García Pérez.
Lea más: Trump anuncia aranceles adicionales del 10% a ocho países europeos hasta que EE. UU. tome control en Groenlandia