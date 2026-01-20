¡Sube la tensión! Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos

El Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, debido a las últimas amenazas del presidente Donald Trump, confirmaron este martes sus principales grupos políticos. Existe un “acuerdo mayoritario” de los grupos políticos para congelar el acuerdo comercial alcanzado el año pasado por la UE y Estados Unidos, dijo a la prensa la presidenta del grupo S&D (socialdemócratas), Iratxe García Pérez. Lea más: Trump anuncia aranceles adicionales del 10% a ocho países europeos hasta que EE. UU. tome control en Groenlandia

La UE promete una “respuesta firme” a las amenazas de Trump sobre Groenlandia

La Unión Europea prometió una respuesta “firme” a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, a la espera de una reunión en Davos sobre el futuro de este territorio de Dinamarca en el Ártico. Desde que volvió a la Casa Blanca, el dirigente republicano argumenta que “necesita” esta isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico. Ocho países europeos manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración la semana pasada. Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente. Trump reaccionó amenazándoles con aranceles si se oponen a su plan. Puede conocer: Países de la Unión Europea preparan su respuesta a amenazas de Trump por Groenlandia

Lo que pasará en el Foro Económico Mundial de Davos

En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una “espiral descendente” las relaciones con la UE. “Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”, dijo Von der Leyen. “Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”, señaló. Por su parte el presidente francés Emmanuel Macron, que también está en Davos, instó a la UE a “usar” sus herramientas comerciales para responder y acusó a Estados Unidos de querer “debilitar y subordinar a Europa”. Aunque Macron habría propuesto a Trump celebrar una cumbre del G7 el jueves en París, el presidente francés dijo después que finalmente la cita no está prevista. Ante las tensiones, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, confirmaron este martes sus principales grupos políticos.