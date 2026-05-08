Video | La respuesta de Paloma Valencia a joven que se mostró preocupado por el fracking

La candidata presidencial Paloma Valencia defendió públicamente el uso del fracking en Colombia y aseguró que el país necesita avanzar en esa técnica para enfrentar riesgos energéticos, altos costos del gas y posibles apagones.
Las declaraciones se dieron durante el programa “El país de los jóvenes”, donde un participante cuestionó su postura frente a la extracción de hidrocarburos mediante fracturamiento hidráulico y le preguntó qué criterios técnicos y científicos aplicaría para evitar daños ambientales y sociales.
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El joven señaló que existen estudios que evidencian contaminación de acuíferos derivada del fracking y criticó que la propuesta de Valencia contemple avanzar incluso sin pruebas piloto.