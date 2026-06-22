¿Puede cambiar el resultado del preconteo al escrutinio? Nunca ha pasado en Colombia

El presidente Gustavo Petro decidió no reconocer los resultados que anoche dejaron como vencedor a Abelardo de la Espriella. Aunque llamó a la calma y se mantuvo en espera de los escrutinios. Su reacción, en realidad, no sorprendió. Desde hace meses venía alimentando la teoría de un supuesto fraude electoral y sembrando dudas sobre el proceso.
Este domingo, incluso antes de que cerraran por completo las urnas y cuando todavía no había salido el primer boletín oficial de la Registraduría, ya dejaba claro cuál sería su postura frente al resultado.
“No se puede proclamar ningún presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Vamos a escrutinios”, escribió.
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Más allá de sus palabras, lo cierto es que el sistema electoral demostró que sigue siendo uno de los más sólidos y vigilados de la región. Eso sí, Petro tiene la razón, la elección todavía no termina.
Lo que viene ahora es el escrutinio, una jornada maratónica donde jueces, notarios o registradores, se sientan a revisar el trabajo hecho por los jurados.
La historia electoral reciente de Colombia ayuda a entender por qué el escrutinio rara vez cambia lo que ya muestra el preconteo. Esta elección dejó la diferencia porcentual más estrecha entre primero y segundo desde el regreso de la democracia en 1958, apenas 0,95 %, equivalente a 250.820 votos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
De hecho, Colombia ya ha tenido diferencias incluso menores en votos absolutos y aun así el resultado nunca se revirtió. El ejemplo más reciente, todavía fresco, es el de la primera vuelta de estas mismas elecciones. El escrutinio tardó cuatro días en concluir. Fueron jornadas de revisión intensa en las que jueces de la República, testigos electorales y auditores revisaron acta por acta, mesa por mesa y voto por voto. Al final, no hubo reclamaciones y la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue de 0,06 %. En ese momento, pasaron a segunda vuelta Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
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