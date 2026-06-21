¿Qué pasa si se desconocen los resultados de la segunda vuelta? Esto dicen expertos

¿Qué ocurriría si no se reconocen los resultados de la segunda vuelta de este domingo? Esa parece ser la pregunta que se plantean muchas personas en medio de un clima de creciente polarización política en el país, marcado por la disputa entre las candidaturas de Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.
Aunque el sistema electoral colombiano está diseñado para ofrecer rapidez y transparencia, el exregistrador nacional Juan Carlos Galindo, en diálogo con EL COLOMBIANO, advierte que el país entraría en un terreno jurídico desconocido si se llega a presentar un desacato a las cifras oficiales.
Para entender ese eventual conflicto electoral, es vital distinguir las dos fases del conteo. Tras el cierre de urnas, a las cuatro de la tarde, los jurados empezaron a diligenciar por triplicado el formulario E-14 , explica el exregistrador nacional.
Entérese: ATENCIÓN: Abelardo De la Espriella es el virtual ganador de la Presidencia, según preconteo de la Registraduría