José Manuel Restrepo: el virtual nuevo vicepresidente que le suma manejo del Estado a De la Espriella

José Manuel Restrepo nació en Bogotá el 31 de agosto de 1970. Es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, magíster en Economía del London School of Economics y doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en el Reino Unido.
En la academia fue docente durante años. Dictó cátedras de macroeconomía, microeconomía, introducción a la economía y planeación y control de gestión en la Universidad del Rosario.
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Su antepasado José Manuel Restrepo Vélez fue una de las figuras intelectuales y políticas claves de los primeros años de la independencia de Colombia. Nació en 1781; mientras muchos hacían la guerra, él organizaba documentos y escribía la historia.
Trabajó con Bolívar y Santander y fue Secretario del Interior de la Gran Colombia entre 1821 y 1830.