José Manuel Restrepo: el virtual nuevo vicepresidente que le suma manejo del Estado a De la Espriella

José Manuel Restrepo nació en Bogotá el 31 de agosto de 1970. Es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, magíster en Economía del London School of Economics y doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en el Reino Unido. En la academia fue docente durante años. Dictó cátedras de macroeconomía, microeconomía, introducción a la economía y planeación y control de gestión en la Universidad del Rosario. Le puede interesar: José Manuel Restrepo celebra la victoria de De la Espriella: “Aquí comienza la Patria Milagro” Su antepasado José Manuel Restrepo Vélez fue una de las figuras intelectuales y políticas claves de los primeros años de la independencia de Colombia. Nació en 1781; mientras muchos hacían la guerra, él organizaba documentos y escribía la historia. Trabajó con Bolívar y Santander y fue Secretario del Interior de la Gran Colombia entre 1821 y 1830.

Rector de tres de las mejores universidades

José Manuel Restrepo Abondano ha sido vicerrector y luego rector de la Universidad del Rosario durante ocho años, así como rector del CESA y más recientemente rector de la EIA. Son cargos que exigen no solo rigor académico, sino también gestión administrativa, negociación con juntas directivas, manejo de presupuestos y visión estratégica. También ha ocupado posiciones en juntas directivas de entidades como Celsia, Fogafín, el Banco de la República e Icetex. Ese recorrido por espacios donde se cruzan el sector público, el privado y el financiero le da una perspectiva poco común en la política colombiana. Lea más: Megacárceles, reducción del Estado y regreso de fumigaciones: lo que espera a Colombia con Abelardo de la Espriella como virtual ganador

Simplificó más de 1.100 trámites burocráticos

Su entrada al gobierno de Iván Duque en agosto de 2018 como ministro de Comercio fue, en buena medida, una consecuencia lógica de ese perfil. En el Ministerio de Comercio lideró la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, con la que eliminó o simplificó más de 1.100 trámites y barreras burocráticas para facilitar la creación de empresas y mejorar la competitividad. También es reconocido por liderar la aprobación de la Ley de Emprendimiento, iniciativa que buscó establecer normas claras para propiciar la generación de nuevos negocios y la consolidación de micro y pequeñas empresas. Amplíe la noticia: ATENCIÓN: Abelardo De la Espriella es el virtual ganador de la Presidencia, según preconteo de la Registraduría

Asumió el reto del MinHacienda tras el ‘estallido’

Restrepo reemplazó a Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda tras la caída de la polémica reforma tributaria que había desatado el rechazo nacional y masivas protestas en varias ciudades del país durante varios días consecutivos. Asumir ese cargo en esas circunstancias no era una tarea menor: la credibilidad de la política fiscal del país estaba en cuestión, el Congreso estaba crispado y el gobierno necesitaba construir consensos rápidamente para lograr una nueva reforma que le garantizara ingresos al Estado.

El mayor reto que tuvo al asumir fue recuperar la credibilidad, no solo de los colombianos, que se habían manifestado en las calles, sino de los congresistas, para elaborar una nueva reforma de manera consensuada. Logró sacar adelante la llamada Ley de Inversión Social, una reforma más acotada y menos impopular que la anterior. Se desempeñó como ministro de Hacienda entre mayo de 2021 y agosto de 2022, cuando entregó el cargo al inicio del gobierno de Gustavo Petro.

Puso a la Universidad EIA como la mejor del país

Tras salir del gobierno, Restrepo regresó al mundo universitario, asumió como rector de la Universidad EIA en Envigado en 2022, para la cual fue elegido entre más de 40 candidatos del país y del extranjero. Bajo su rectoría, la EIA se convirtió en la primera del país en las pruebas Saber Pro 2025. Su postulación como candidato a la vicepresidencia se conoció en marzo de 2026. Es una figura que representa la centroderecha tecnocrática colombiana, con posiciones claras en materia económica y reconocido como un gran conciliador. Abelardo de la Espriella destacó que su elección responde a la necesidad de rodearse de personas con trayectoria, solvencia técnica y vocación de servicio, capaces de reconstruir la confianza y promover el diálogo nacional. También le puede interesar: Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ya votaron en la segunda vuelta presidencial Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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