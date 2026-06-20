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“Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón”: padre del niño uzbeko que conmovió al mundo

La Tricolor ganó contra el seleccionado de Uzbekistán con un marcador de 3-1. El padre de un niño agradeció al país por el gesto que tuvieron con el menor tras la derrota de su equipo.

  • El padre del niño de Uzbekistán agradeció a los hinchas colombianos por el gesto que tuvieron con su hijo. FOTOS: Tomada de Instagram @khatamov.bektosh
    El padre del niño de Uzbekistán agradeció a los hinchas colombianos por el gesto que tuvieron con su hijo. FOTOS: Tomada de Instagram @khatamov.bektosh
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Los partidos de la Selección Colombia siempre generan un sentimiento difícil de explicar y que —solo en esos momentos en que juegan— logra sentirse la unidad del país, dejando a un lado la polarización, incluso en tiempos cercanos a las elecciones presidenciales.

La Tricolor ganó contra Uzbekistán en su debut en el Mundial de Fútbol 2026, con un marcador de 3-1 gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Para algunos, el partido resultó fácil, aunque dejó algunos errores que deberán corregirse a medida que el equipo se enfrente a la República Democrática del Congo, encuentro que tendrá lugar este 23 de junio.

Entérese: Video | ¡De aplaudir! Niño de Uzbekistán fue consolado por hinchas colombianos en el Azteca

Pero lo que más causó furor fueron las lágrimas de un niño uzbeko, quien, aferrado a una réplica de la Copa del Mundo, fue grabado siendo consolado por los mismos hinchas colombianos que gritaban “¡Uzbekistán, Uzbekistán!” con la finalidad de darle ánimo al pequeño.

Esta escena llegó a los corazones de todo un país y también al del padre del menor, quien de inmediato declaró su amor por Colombia. Bektosh Khatamov, un abogado y empresario uzbeko y padre de Isfandiyor, dijo a El Heraldo de Barranquilla que había atendido a varios medios de comunicación tras lo ocurrido con su hijo.

“Mi hijo juega fútbol desde los cinco años y desde entonces es aficionado. Antes lo llevaba a ver partidos locales y poco a poco le fui explicando las reglas del fútbol. A partir de ahí comenzó a interesarse por este deporte por iniciativa propia”, dijo Khatamov al medio citado.

Para el padre de Isfandiyor, ver al pequeño tan emocionado por la derrota significó algo inusual para él. “Él vivió el partido como un verdadero aficionado y me sentí muy orgulloso. No sabía que dentro de él existía un sentimiento patriótico tan grande”, añadió.

“Le dije que no llorara, que todo iba a estar bien. Después de eso, los aficionados colombianos que vieron la situación comenzaron a animarlo y a darle apoyo. Sentí emociones imposibles de describir. Pensé: ‘¿Qué clase de personas son estas?’. Mostraron una enorme nobleza al intentar consolar a un solo niño”, agregó.

Cuando le preguntaron si conocía a Colombia, el empresario respondió: “No tenía una imagen muy clara de Colombia. Simplemente sabía dónde estaba ubicada en el mapa. Pero ahora mi opinión ha cambiado por completo. Me ha nacido el deseo de visitar Colombia y conocer el país mucho más de cerca”.

Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón. No solo nosotros; todo el pueblo uzbeko siente un cariño inmenso por ustedes. Les deseamos siempre la mejor de las suertes”, el mensaje de Bektosh Khatamov a Colombia.

Siga leyendo: En la casa de Camilo Vargas, Colombia afina detalles para dar el gran paso ante Congo

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