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Las 10 razones por las que ganó Abelardo de la Espriella

La figura de outsider, el uso de símbolos patrios y oponerse al gobierno de Gustavo Petro, entre otros elementos, se combinaron para vencer a la maquinaria del establecimiento.

  • Abelardo de la Espriella se mostró en sus eventos públicos como un rebelde contra “los de siempre”. FOTO colprensa
    Abelardo de la Espriella se mostró en sus eventos públicos como un rebelde contra “los de siempre” . FOTO colprensa
Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

hace 55 minutos
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Colombia amaneció este lunes con un nuevo presidente electo: Abelardo de la Espriella. Si bien fue uno de los resultados más apretados de los últimos tiempos (más de 250.000 votos de diferencia), no fue un triunfo improvisado ni un golpe de suerte mediático.

Mientras Abelardo de la Espriella logró casi 2,6 millones de votos más que en la primera vuelta (12’956.941), Iván Cepeda obtuvo 3 millones más (12’707.117).

Eso significa que si bien ambos aumentaron, le rindió más a Cepeda. Curiosamente se trató de la participación más alta de la historia (63,3%), una cifra que nunca había llegado siquiera al 60%. Es decir, votaron más de 26 millones de los 41 millones habilitados para sufragar.

El triunfo de Abelardo de la Espriella fue el resultado de una arquitectura de campaña construida con método, dinero, simbolismo y una relación con la verdad bastante más laxa de lo que el debate público quiso admitir. Estas son las claves de cómo se armó esa victoria.

1). Entendió mejor que nadie el malestar contra Petro

De los más de 100 aspirantes que arrancaron el ciclo —70 por firmas y 30 buscando avales—, De la Espriella fue quien mejor interpretó el malestar de un sector mayoritario del país frente al gobierno de Gustavo Petro.

Conectó con emociones poderosas que atraviesan hoy a una parte importante del país: cansancio, frustración, miedo a la inseguridad y deseo de un cambio de rumbo.

Muchos de los electores, más que respaldar al hoy presidente electo, aplicaron el voto castigo contra Gustavo Petro.

Arrancó sin estructura propia, lanzó Defensores de la Patria en julio de 2025 y formalizó su candidatura con 4,8 millones de firmas.

Ese ascenso desplazó a Vicky Dávila y a toda la Gran Consulta por Colombia —la coalición de marzo que reunió a Dávila, Valencia, Peñalosa, Luna, Cárdenas, Galán, Gaviria, Pinzón y Oviedo—.

La apuesta de ir directo a primera vuelta, sin pasar por la consulta, resultó ser la jugada decisiva. Mientras la coalición se fragmentaba entre nueve, él concentró en solitario el voto de oposición. El resultado de la primera vuelta lo confirmó: 10,3 millones de votos frente a apenas 1,6 millones de Valencia. Se convirtió en el abanderado único y de facto del rechazo a cuatro años del Gobierno Petro.

2). Se ganó el puesto de outsider

3). La seguridad volvió a ser la preocupación

4). Explotó los símbolos patrios

5). Se tomó la camiseta de la Selección

6). Siguió el libreto al pie de la letra

7). Utilizó el “micro targeting” de precisión y videos de IA

8). El aporte de su fórmula José Manuel Restrepo

9). El golpe de astucia en el Caribe

10). El lastre de Petro pesó más que su apoyo

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