x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estos son los más de 18 países donde llega la carne colombiana y el gobierno Petro busca desestimular

La carne colombiana llega a diferentes mercados de Asia, Europa, África y América, representando una importante cifra para la ganadería en el país. Aquí los detalles.

  • La exportación de carne de res representó en 2025 un total de 160,9 millones de dólares. FOTO: Manuel Saldarriaga
    La exportación de carne de res representó en 2025 un total de 160,9 millones de dólares. FOTO: Manuel Saldarriaga
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

En la última alocución, el presidente Gustavo Petro manifestó su intención de desestimular las exportaciones de carne colombiana, esto para bajar el precio y evitar un aumento en la inflación. Esta medida podría tener efectos en la balanza comercial, pues la ganadería colombiana lleva sus productos a mercados de América, Asia y África.

Para el jefe de Estado, la venta de carne al exterior ha elevado los precios domésticos de este producto, provocando así que se incremente la tasa de inflación de los alimentos.

Lea también: China se convierte en el segundo mayor comprador de la carne colombiana

Justificando que la prioridad nacional debe ser el acceso a la carne, Petro reconoció aplicar esta medida a pesar de las afectaciones en la balanza comercial de Colombia que lleva sus productos cárnicos a diferentes lugares del mundo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria en más de 18 países, además de mercados estratégicos como China y Costa de Marfil.

En cuanto a Europa y Asia, aparte del gigante asiático, la carne colombiana llega a Rusia, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Kirguistán, Kazajistán, Hong Kong, Vietnam y Japón.

También se exporta carne a países del Medio Oriente como Irak, Arabia Saudita, Jordania, Libia, Líbano y Emiratos Árabes Unidos. Angola, Egipto y Costa de Marfil son por su parte, los principales mercados en el continente africano.

Respecto a América, la carne colombiana llega a Venezuela, Chile, Perú, Curazao y El Salvador. Estados Unidos representa un mercado importante para la ganadería pero en relación a los productos lácteos.

Según las cifras de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, las exportaciones de carnes y vísceras cerraron en el 2025 en 160,9 millones de dólares y los animales vivos generaron 178 millones de dólares adicionales.

De estos montos, China representó 91,7 millones de dólares, seguido de Argelia con 18,8 millones de dólares y Rusia con 15 millones de dólares. En cuanto a vísceras, las exportaciones a Vietnam generaron 5,2 millones de dólares, Hong Kong 3,7 millones de dólares y Rusia 1,9 millones de dólares.

Además, en el primer mes del 2026, las exportaciones del sector ganadero sumaron 25,03 millones de dólares, de los cuales, la carne bovina sumó 7,05 millones de dólares y las vísceras 424 mil dólares siendo los principales compradores China (carne), Hong Kong y Rusia.

Teniendo en cuenta este escenario, desde los gremios han cuestionado la iniciativa del Gobierno, pues aseguran que en el inicio del 2026 las exportaciones llegaron a sus niveles más bajos en una década; sin embargo, el precio de la carne internamente subió, por lo que advierten que su valor interno depende de otros factores y no de la venta al exterior.

Siga leyendo: Solo el 4% de la carne de res colombiana se exporta: ¿por qué Petro insiste en prohibir sus ventas externas?

Temas recomendados

Economía
Comercio exterior
Exportaciones
Precio de los alimentos
Ganadería
Fedegán
Invima
mercado
precio
Carne de res
China
Japón
Medio Oriente
Rusia
Colombia
Europa
Chile
Perú
Venezuela
África
Egipto
Hong Kong
El Salvador
Vietnam
Bielorrusia
Gustavo Petro
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida