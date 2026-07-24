¿Pasa por Copacabana o Las Palmas? Lleve efectivo, suspenden pago electrónico en peajes desde 1 de agosto

El pago electrónico en los peajes de Copacabana (vía Medellín–Bogotá) y Las Palmas (vía El Retiro) será suspendido de manera temporal a partir del 1 de agosto de 2026, como parte del proceso de cambio de administración del corredor vial que durante más de dos décadas estuvo a cargo de la concesión Devimed. La medida aplicará para todas las empresas habilitadas para prestar el servicio de recaudo electrónico, entre ellas Flypass, y responde a la transición operativa y tecnológica derivada de la reversión del contrato al Instituto Nacional de Vías (Invías), que asumirá la administración de estas estaciones de peaje. Hasta el 31 de julio el servicio funcionará con normalidad. Le puede interesar: Gopass creció 400% en Medellín y alcanzó el 25% del mercado de pagos digitales para movilidad

La suspensión obedece al cambio de operador

Miles de conductores que usan diariamente estos peajes deberán volver temporalmente al pago en efectivo. FOTO: CORTESÍA

Según explicó Flypass, la interrupción del servicio no fue una decisión de la compañía, sino una consecuencia del proceso de migración tecnológica y operativa que debe realizarse para que el nuevo administrador pueda asumir el control de los peajes. La empresa indicó que ha trabajado en las últimas semanas junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Invías y Devimed para que la transición tenga el menor impacto posible para los usuarios. “Nuestro compromiso es seguir acompañando a los usuarios y estar listos para reactivar el servicio tan pronto las condiciones operativas del nuevo administrador lo permitan”, señaló Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass.

Recomiendan llevar efectivo

Mientras se restablece el recaudo electrónico, la compañía recomendó a los conductores particulares y transportadores llevar efectivo para pagar el peaje y evitar retrasos en sus desplazamientos. Aunque Flypass espera que la transición pueda completarse en pocos días, aclaró que los tiempos dependen exclusivamente de las entidades encargadas del proceso y no de la empresa. Lea más: “Antioquia ya le pidió 11 vías a la Nación, entre ellas las de Devimed”: secretario de Infraestructura

Más de 16.500 vehículos usan Flypass cada día en estos peajes

Los peajes de Copacabana y Las Palmas fueron pioneros en Colombia en la implementación del pago electrónico desde 2009 y hoy registran algunos de los mayores niveles de adopción del país. De acuerdo con Flypass en el peaje Las Palmas, más de 8.000 vehículos diarios utilizan el sistema de pago electrónico. En Copacabana, la cifra asciende a los 8.500 vehículos diarios. Además, de eso, en horas pico, cerca del 70% de los vehículos pagan electrónicamente. Mientras que en horas valle, el uso del sistema supera el 55%. Estas cifras reflejan la alta dependencia del recaudo electrónico para la movilidad de miles de conductores que diariamente transitan por ambos corredores.

El resto de peajes electrónicos seguirá operando normalmente

Flypass aclaró que la suspensión solo afecta a los peajes de Copacabana y Las Palmas, por lo que el servicio continuará funcionando con normalidad en las demás estaciones de peaje del país donde está habilitado el pago electrónico. La empresa aseguró que informará oportunamente la fecha en la que el servicio sea restablecido una vez concluya la transición entre la concesión saliente y el nuevo administrador. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: