Niñolandia lanza outlet de juguetes con precios de remate desde los $2.600

Niñolandia, la famosa juguetería paisa con más de 40 años en el mercado, lanzó de manera oficial su primer outlet de juguetería con precios de remate. Este espacio está ubicado en el segundo piso de la tienda oficial de la juguetería en el Centro de Medellín. Esta sección cuenta con diversas promociones en todo tipo de juguetería: balones, carros, patinetas, figuras de acción, muñecas, bicicletas y demás. Mariana Gómez, una de las administrativas del negocio, contó que la inauguración fue el pasado 2 de diciembre. Y explicó que las personas podrán acceder a precios desde los $2.600 en adelante.

El outlet de Niñolandia cuenta con más de 3.000 referencias de juguetes. FOTO JULIO HERRERA.

“Nosotros nos destacamos por ser la estrella de los precios bajos, entonces decidimos adecuar el segundo piso de la empresa para abrir una zona del outlet con precios muy económicos”, indicó. Consulte: La dura carta del MinTrabajo a Fenalco por su ausencia en la mesa de concertación del salario mínimo En ese lugar se tienen disponibles más de 3.000 referencias de juguetes. “La idea es que las personas puedan ahorrarse unos pesos en la compra de regalos y que el dinero les alcance”, mencionó Gómez.

Precios del outlet de Niñolandia

En el outlet se pueden encontrar carros de $3.900, cosmetiqueras de $4.900, baldes playeros desde $5.900, pelotas de $7.900, muñecas Barbie desde $9.900 y kits de bomberos por $15.900.