x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

ONU alertó que enfrenta riesgo de “colapso financiero” por la falta de pago de los países miembros

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre un colapso financiero inminente de la ONU y pidió pagos urgentes o una reforma profunda del sistema. Aquí los detalles.

  • El secretario general de la ONU, António Guterres. FOTO COLPRENSA
    El secretario general de la ONU, António Guterres. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre un “inminente colapso financiero” del organismo, ante la creciente falta de pagos por parte de los Estados miembros. La alerta fue formulada en una carta enviada a los países que integran Naciones Unidas.

En el documento, Guterres pidió que los gobiernos “cumplan plenamente y a tiempo con sus obligaciones de pago” o, en su defecto, que se impulse una revisión “en profundidad de las reglas financieras” que rigen el funcionamiento del organismo multilateral, según informó la agencia AFP.

El jefe de la ONU señaló que parte del problema se explica por decisiones recientes de algunos países de no honrar o retrasar sus contribuciones obligatorias. Entre ellos, mencionó indirectamente a Estados Unidos, que en los últimos meses ha reducido su financiación a varias agencias y ha negado o aplazado pagos clave.

Le puede gustar: Jefe de la ONU dijo estar “alarmado” por plan de “conquista” de Israel sobre Gaza

“Ya se han anunciado oficialmente decisiones de no honrar contribuciones obligatorias que financian una parte significativa del presupuesto ordinario aprobado”, lamentó Guterres en la carta.

Según las normas de la ONU, las contribuciones se calculan con base en el tamaño de la economía de cada país. Estados Unidos aporta el 22 % del presupuesto básico, seguido de China, con cerca del 20 %.

Congelación de contrataciones y recortes en misiones

La falta de recursos ha tenido efectos directos sobre el funcionamiento de la organización. Los vacíos presupuestales han obligado de manera recurrente a congelar contrataciones, retrasar pagos y aplicar recortes en distintas misiones y programas internacionales.

“La trayectoria actual no es sostenible. Esta expone a la organización a un riesgo financiero estructural”, advirtió Guterres, quien alertó que la ONU se enfrenta a una disyuntiva crítica: reformar de fondo sus reglas financieras o aceptar “la perspectiva muy real de un colapso financiero”.

¿De cuánto es la deuda?

El secretario general reveló que, hacia finales de 2025, la ONU acumulaba un récord de 1.570 millones de dólares en deudas pendientes por contribuciones no pagadas, aunque no detalló los países responsables de esos atrasos.

Ante este panorama, el organismo ha avanzado en un proceso de reforma interna para contener costos y mejorar su sostenibilidad financiera, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y menor respaldo al multilateralismo.

El plan UN80 y el recorte del presupuesto 2026

Como parte de esos esfuerzos, el año pasado la ONU creó un grupo de trabajo de reforma conocido como UN80, cuyo objetivo es reducir costos y aumentar la eficiencia operativa. En ese marco, los Estados miembros acordaron recortar el presupuesto de 2026 en cerca de un 7%, hasta los 3.450 millones de dólares.

La iniciativa UN80 busca reducir los costos operativos en aproximadamente un 15% del presupuesto regular, lo que equivale a varios cientos de millones de dólares anuales. El plan contempla optimizar recursos, eliminar duplicidades entre agencias y modernizar procesos administrativos para hacer a la organización más eficiente y financieramente sostenible.

* Con información de AFP

Entérese: António Guterres asegura que acciones de EE. UU. en Venezuela son una “violación flagrante” y una amenaza para la paz; esto dijo Colombia en la ONU

Temas recomendados

Economía
Internacional
Onu
Finanzas
Asamblea General de la ONU
Colombia
António Guterres
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida