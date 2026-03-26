Ola de reclamos a Petro por decir que el que compre vivienda hoy es un “pendejo” y frenar Mi Casa Ya

El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre el acceso a vivienda en Colombia tras lanzar una polémica frase en medio de un Consejo de Ministros: “pendejo el que compre una casa hoy”. La declaración, por supuesto, no pasó desapercibida, por lo que provocó reacciones inmediatas del sector constructor, líderes políticos y analistas. El pronunciamiento se dio en un contexto en el que el mandatario le pidió a la ministra de Vivienda acelerar la construcción de nuevas unidades, incluso planteando el uso del batallón de ingenieros del Ejército. “¿Para qué sirve el batallón de ingenieros si no es para hacer viviendas? Nada que salimos de Camacol y Camacol... pidiendo subsidios”, afirmó. Estas declaraciones llegaron en un momento en que las cifras del sector evidencian un deterioro en el acceso a vivienda, afectando a los hogares más vulnerables. Según Camacol y Coordenada Urbana, los desistimientos pasaron de 79.401 en el gobierno de Iván Duque a 134.730 en la actual administración, un aumento cercano al 70%. El impacto es mayor en la vivienda de interés social (VIS), donde los desistimientos más que se duplicaron: de 44.397 a 102.356 unidades (+130,6%). La tendencia se ha intensificado desde finales de 2024, en medio de la incertidumbre por cambios y la suspensión de Mi Casa Ya, principal herramienta de acceso para los hogares de menores ingresos. Le puede interesar: Camacol anunció que demandará decreto del Gobierno que sube aranceles al acero en un 35%

Tasas altas y acceso limitado: el centro del debate

El jefe de Estado justificó su postura en el impacto que tienen las altas tasas de interés sobre los hogares. Según explicó, el encarecimiento del crédito hipotecario está haciendo cada vez más difícil que los colombianos, especialmente de clase media y baja, puedan adquirir vivienda sin endeudarse por largos periodos. “No se están vendiendo casas y el subsidio queda guardado en los bancos (...) si la tasa de interés es muy alta, se suicida al propietario”, sostuvo el mandatario, al advertir sobre los riesgos de adquirir vivienda en las condiciones actuales. Además, Petro trajo a colación la crisis del sistema UPAC para reforzar su argumento, señalando que un escenario de tasas elevadas podría llevar a incumplimientos y pérdida de vivienda por parte de los compradores.

Camacol responde: factores estructurales y decisiones de política

Las declaraciones no tardaron en generar respuesta desde Camacol, que rechazó los señalamientos y defendió su postura con argumentos técnicos. El gremio aseguró que las dificultades en el acceso a vivienda no responden a un solo factor, sino a una combinación de variables económicas y decisiones de política pública. Entre ellas, destacó los cambios en el programa Mi Casa Ya, que desde 2015 permitió a más de 360.000 hogares acceder a vivienda, pero que recientemente ha reducido su alcance. También señalaron el deterioro de las finanzas públicas —con un déficit cercano al 6,4% y una deuda del 64% del PIB— como una de las causas del aumento en las tasas de interés, que hoy rondan niveles cercanos al 13,7% en los bonos de deuda pública. Lea más: Desistimientos de vivienda se disparan 70% en Gobierno Petro y golpean a hogares más vulnerables A esto se suman, según el gremio, mayores costos de construcción —entre 16% y 20%— impulsados por factores como el aumento del salario mínimo, aranceles a insumos como el acero y la incertidumbre regulatoria en la vivienda de interés social (VIS).

Cruce político y presión al Gobierno

La polémica también escaló al plano político. La concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol, Sandra Forero, responsabilizó al Gobierno por el encarecimiento del crédito y la caída del sector, señalando decisiones fiscales y la reducción de subsidios. “La culpa es suya. Suya por encarecer el crédito hipotecario con un mal manejo fiscal. Suya porque el salario vital va a hacer que aumente la inflación y eso hace que el Banco de la República tenga que subir las tasas. Ese es el trabajo constitucional del Banco de la República. Suya porque debilitó Mi Casa Ya y le quitó los subsidios de vivienda a las familias. Los subsidios son para las familias, no para los constructores”, escribió la concejal por medio de su cuenta de X. Petro respondió insistiendo en que el problema central son las tasas altas y cuestionó si es responsable promover la compra de vivienda en estas condiciones, advirtiendo nuevamente sobre los riesgos para los hogares. “Y entonces, Sandra, ¿está bien comprar casa con altas tasas de interés? ¿Quiere repetir la ola de suicidios con el UPAC? ¿Ya se le olvidó la crisis financiera que desató la compra de vivienda con UPAC?“.