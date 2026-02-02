¡El tren vuelve a pitar en Colombia! Arrancan las primeras obras clave de la línea férrea La Dorada–Chiriguaná

El 2026 ha arrancado con el pie derecho para la infraestructura nacional. La Concesión Línea Férrea Central confirmó que el ambicioso proyecto de Asociación Público-Privada (APP) La Dorada–Chiriguaná ha entrado en una etapa decisiva con el inicio de obras prioritarias. Tras iniciar formalmente en agosto de 2025, este año se traduce en obras contínuas en los departamentos que comprenden este proyecto como Santander y Antioquia. Este corredor no es cualquier vía, son 522 kilómetros que conectan el corazón productivo de Colombia (La Dorada, Caldas) con la puerta del Caribe (Chiriguaná, Cesar). Con una inversión de $3,4 billones, se consolida como la columna vertebral del transporte intermodal en el país. Entérese más: El renacer del tren: corredor férreo La Dorada–Chiriguaná triplicó el transporte de carga en 2025

Obras prioritarias en Santander y rehabilitación de puentes férreos

Para este primer semestre de 2026, la apuesta no es solo técnica, sino social. El proyecto contempla la construcción de dos instituciones educativas en el municipio de Cimitarra, Santander. En cuanto a la operatividad del riel, se ejecutarán rehabilitaciones críticas en cuatro puentes ferroviarios: Puerto Berrío, Carare, Cuatrobocas y Río Sogamoso. Además, en la zona de Río Sogamoso (Puerto Wilches), ya avanzan los estudios para un nuevo puente vehicular y peatonal que mejorará la seguridad de los habitantes. Según Germán de la Torre, gerente general de la Concesión, este es el año donde los diseños se convierten en resultados visibles y responsables. Conozca más: ¡Por fin! ANI adjudicó el primer tren del gobierno Petro, entre La Dorada - Chiriguaná

Con una inversión estimada de $3,4 billones y la rehabilitación de 522 kilómetros de vía férrea, avanzamos en la modernización de la infraestructura ferroviaria, la operación de trenes de carga y el fortalecimiento de la logística nacional, reduciendo costos, tiempos y emisiones para impulsar la competitividad y el comercio exterior.

Carga pesada: el tren ya está moviendo la economía colombiana

Lo más interesante es que, mientras se prepara la gran reconstrucción, los trenes no han dejado de rodar. Entre agosto y diciembre de 2025, el corredor movilizó cerca de 549.342 toneladas de carga. Para la Concesión Línea Férrea Central, esto demuestra que el modo férreo ya está aportando a la logística nacional, reduciendo costos y emisiones incluso antes de finalizar las obras totales. “El 2026 es un año determinante para el proyecto, porque comenzamos a traducir el trabajo técnico y de preparación adelantado, en resultados visibles en los territorios. Este avance permitirá generar impactos concretos en conectividad y desarrollo regional, manteniendo una ejecución responsable y articulada con las comunidades y las autoridades”, afirmó el gerente general de la Concesión Línea Férrea Central.

La fase de pre-construcción actual incluye:

1. Estudios y diseños técnicos para la rehabilitación total de la vía férrea. 2. Gestión social, ambiental y predial en los 25 municipios del área de influencia (Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar). 3. Cierre financiero y vinculación de inversionistas para asegurar el futuro de la obra. Le puede interesar: Estos son los tres grupos que se pelean por construir el tren, entre La Dorada - Chiriguaná, del Gobierno Petro

La Concesión Línea Férrea Central es la entidad encargada de ejecutar el proyecto férreo La Dorada – Chiriguaná, la primera Asociación Público-Privada (APP) férrea en Colombia y la columna vertebral de la reactivación ferroviaria del país.

De acuerdo con la concesión, el Proyecto La Dorada–Chiriguaná es la primera APP férrea de Colombia y cuenta con una inversión total de $3,4 billones. “Su desarrollo permitirá fortalecer la conexión entre el centro productivo del país y la Región Caribe, articular el transporte férreo con otros modos y avanzar hacia un sistema logístico más eficiente y sostenible”.