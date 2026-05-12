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Maluma lanzará su nuevo disco en la Plaza Botero este jueves 14 de mayo, ¿cómo asistir?

Así lo anunció el propio artista en sus redes sociales. Su nuevo disco “Loco x Volver” lo quiere presentar en su casa. Quienes quieran ir deben inscribirse gratuitamente.

  • Maluma presentará su nuevo disco gratis, el próximo jueves en el centro de Medellín. FOTO @Maluma
    Maluma presentará su nuevo disco gratis, el próximo jueves en el centro de Medellín. FOTO @Maluma
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 3 horas
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Hay una tendencia en los artistas locales que habla de volver al origen, de regresar a la casa, de sentir sus raíces. Es un casi mandato que les ocurre a los nacidos en esta tierra, que al regresar sienten una energía creativa diferente y necesaria, y ahí está metido Maluma.

El cantante paisa viene desde hace varios meses hablando de su nuevo disco Loco x Volver, el proyecto, el más personal de su carrera y del que ya acumula cuatro sencillos: 1+1 con Kany García; Botero, junto a Arcangel y NTG; Con el corazón, grabada junto al recientemente fallecido Yeison Jiménez y Pa la seca con Ryan Castro.

Puede leer: Felices los cuatro: Maluma y su novia anuncian que serán papás por segunda vez

Según ha adelantado, Loco x Volver “nace de las sonoridades que han acompañado la vida de Maluma, un recorrido musical profundamente personal que fusiona géneros, emociones y colaboraciones de alto calibre. El álbum refleja la evolución artística de quien en más de una década se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pop latino global”, explicaron desde su equipo de trabajo.

Así lo presentará, ante su gente, en la Plaza Botero

Para que el público de su ciudad se conecte también con ese regreso a las raíces, Maluma lanzará el disco con un gran evento gratuito –al que se debe entrar con boleta– en la Plaza Botero el próximo jueves 14 de mayo.

Las entradas no tendrán costo, pero el ingreso será únicamente para las personas previamente registradas y con boleta válida. Este es el link de inscripción.

“Se recomienda no compartir, reenviar ni publicar las boletas en redes sociales. Cada boleta contará con una única lectura de acceso; por lo que, una vez utilizada, no podrá volver a ser escaneada.

Se recomienda además llegar utilizando el Metro de Medellín y demás medios de transporte público, ya que no habrá parqueaderos habilitados en la zona y aclaran que será un evento solo para mayores de edad”, explicó Maluma en su post.

La idea es que quienes vayan se inscriban con el correo que tienen registrado en tu boleta pass y si no tienen esa app, deben descargarla y registrarse.

Maluma concluyó diciendo que “Loco x Volver no es la excepción. Es emoción, nostalgia y energía en su máxima expresión. Pero esta vez, hay algo más”.

Continúe leyendo: Con El Corazón: así se hizo la última canción de Yeison Jiménez junto a Maluma en Medellín

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde será el concierto gratuito de Maluma en Medellín?
El evento se realizará en la Plaza Botero, en el centro de Medellín, como parte del lanzamiento oficial de “Loco x Volver”, el nuevo álbum del artista paisa.
¿Qué día será el concierto gratis de Maluma en Medellín?
El concierto está programado para el jueves 14 de mayo y hará parte de la presentación oficial del nuevo disco de Maluma ante sus seguidores en Medellín.
¿Qué canciones tendrá el nuevo álbum “Loco x Volver” de Maluma?
Hasta ahora, Maluma ha lanzado sencillos como “1+1” junto a Kany García, “Botero” con Arcángel y “Pa la seca” junto a Ryan Castro. El disco mezcla sonidos personales y géneros ligados a sus raíces musicales.

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