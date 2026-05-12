Maluma lanzará su nuevo disco en la Plaza Botero este jueves 14 de mayo, ¿cómo asistir?

Hay una tendencia en los artistas locales que habla de volver al origen, de regresar a la casa, de sentir sus raíces. Es un casi mandato que les ocurre a los nacidos en esta tierra, que al regresar sienten una energía creativa diferente y necesaria, y ahí está metido Maluma.

El cantante paisa viene desde hace varios meses hablando de su nuevo disco Loco x Volver, el proyecto, el más personal de su carrera y del que ya acumula cuatro sencillos: 1+1 con Kany García; Botero, junto a Arcangel y NTG; Con el corazón, grabada junto al recientemente fallecido Yeison Jiménez y Pa la seca con Ryan Castro.

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Según ha adelantado, Loco x Volver “nace de las sonoridades que han acompañado la vida de Maluma, un recorrido musical profundamente personal que fusiona géneros, emociones y colaboraciones de alto calibre. El álbum refleja la evolución artística de quien en más de una década se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pop latino global”, explicaron desde su equipo de trabajo.