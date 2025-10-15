x

Fernando Domingues, nuevo líder de Pintuco y AkzoNobel para Hispanoamérica

El empresario de origen brasileño reemplazó a Juan Carlos Moreno.

  Fernando Domingues, ingeniero brasileño que preside a la empresa Pintuco. FOTO cortesía Pintuco
    Fernando Domingues, ingeniero brasileño que preside a la empresa Pintuco. FOTO cortesía Pintuco
El Colombiano
El Colombiano
15 de octubre de 2025
bookmark

AkzoNobel designó a Fernando Domingues como su nuevo presidente en Colombia y responsable de las operaciones comerciales en los países de habla hispana que van desde Guatemala hasta Argentina.

En Colombia, Domingues ejercerá como presidente de Pintuco. Según se indicó, el empresario tendrá como sede de trabajo Medellín, donde asumió su nuevo rol el pasado primero de octubre, sucediendo a Juan Carlos Moreno, quien, por más de nueve años estuvo al frente de Pintuco.

Trayectoria del nuevo presidente de Pintuco

Fernando Domingues es brasileño, ingeniero eléctrico y cuenta con especialización en Gestión de Negocios.

“Asume este cargo después de desempeñarse como director de la Unidad de Pinturas Decorativas de AkzoNobel para Argentina, Uruguay y Bolivia durante cinco años, y de ocupar otros roles de liderazgo en la organización, donde ha trabajado por más de 10 años”, se lee en un comunicado de AkzoNobel.

“Estoy muy entusiasmado por comenzar este nuevo desafío. El mercado colombiano es muy importante para AkzoNobel y continuaré trabajando para que Pintuco siga siendo el líder dentro de la industria del color en Colombia, Ecuador y Panamá. Un propósito que también tenemos en los otros países de Centroamérica con nuestra marca Protecto y en los demás países de Hispanoamérica con marcas tan importantes como Alba en Argentina, Inca en Uruguay y Coral en Bolivia”, expresó Domingues.

El nuevo presidente de la compañía se incorpora en un momento en el que Pintuco celebra 80 años, reforzando el liderazgo de la marca en Colombia, y respaldando su objetivo de seguir brindando color y protección a los hogares y a la construcción.

Con un enfoque en la innovación impulsada por la sostenibilidad, calidad superior y servicio al cliente, y el empoderamiento de los colaboradores y la comunidad en general.

“Se abre una nueva etapa de liderazgo para AkzoNobel y Pintuco en la región, bajo el propósito de seguir creciendo con marcas de gran trayectoria, conocimiento de los mercados latinoamericanos y calidad insuperable”, concluyó el comunicado.

¿Qué es Pintuco?
Pintuco es una de las empresas más reconocidas del sector de pinturas, desde Centroamérica hasta la región Andina, con una experiencia en el mercado de más de 75 años, ofreciendo productos para el sector decorativo, la construcción y recubrimientos de alto desempeño.
¿Qué es AkzoNobel?
Es una empresa multinacional neerlandesa que desde 1792 ha suministrado pinturas y recubrimientos innovadores que ayudan a darle color a la vida de las personas y proteger lo que más importa. Su cartera de marcas de clase mundial, incluye Dulux, International, Sikkens, Interpon y Pintuco en Colombia,

