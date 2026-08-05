Influencer paisa quedó ciega y parapléjica después de dar a luz: su esposo, ‘Soy El May’, denuncia negligencia médica

María Fernanda Rodríguez, creadora de contenido antioqueña de 28 años conocida en redes sociales como ‘Mafer’, permanece hospitalizada en Ciudad de México con pérdida de la visión y sin poder caminar, luego de una complicación que sufrió tras dar a luz a su primera hija.
La denuncia fue hecha por su esposo Brandon Hernández, el también creador de contenido conocido como ‘Soy El May’, quien sostiene que la situación se originó por una presunta negligencia médica durante la atención recibida en el Hospital San Ángel Inn Chapultepec.
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