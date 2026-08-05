Flor Denis Ruiz gana el oro en jabalina con marca histórica de 67.34 metros; Colombia hizo el 1-2 en Centroamericanos

A sus 35 años de edad, Flor Denis Ruiz continúa enriqueciendo su laureada hoja de vida. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en Santo Domingo, República Dominicana, la atleta nacida en Pradera, Valle del Cauca, se adjudicó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina con récord sudamericano. Con sus potentes brazos, la mamá de Génesis, quien es su mayor motivación en el deporte y la vida, logró una marca de 67.34 metros en la ronda inicial de la prueba y dejó atrás la hazaña que había conseguido en 2024. De acuerdo con la cuenta @TrackGazette, “registró uno de los lanzamientos más largos de la historia por una mujer de 35 años o más”. La superioridad de esta deportista de 1.72 metros de estatura sobre sus rivales fue tal que venció por más de 9 metros de distancia a la también colombiana Valentina Barrios, quien con 58.14 m alcanzó la medalla de plata. Para entender la dimensión del triunfo de Flor Denis, hay que señalar que esta actuación la puso entre las mejores marcas de la historia del atletismo colombiano con respecto al ranking histórico mundial de cada prueba. El listado, según @AlexDatos2 en X, lo encabezan Caterine Ibargüen en salto triple (6.ª mejor de la historia mundial) y Lorena Arenas en 10 000 m marcha (8.ª). Siguen Ruiz con el 24.º mejor registro en jabalina, Anthony Zambrano en 400 m (27.º) y Ronal Longa en 100 m (31.º).

Así de significativa fue la actuación de Flor Denis, quien no pudo asistir a los Olímpicos de Tokio 2020 por una molestia de hombro, en el que fue uno de los momentos más complejos de su carrera tras las justas de Río 2016. Esta valiente mujer enfrentó una lesión crónica en el manguito rotador que le comprometió el cartílago de su hombro derecho (su brazo de lanzamiento) y estuvo casi tres años fuera de las pistas. Su renacer en el alto rendimiento se dio en 2023, cuando en Budapest logró la medalla de plata en el Mundial de Atletismo al registrar 65.47 metros con récord sudamericano. El Comité Olímpico Colombiano (COC) valoró ese esfuerzo y la eligió como una de las abanderadas de la delegación en París 2024. Lea aquí: Flor Denis Ruiz logró Diploma Olímpico en la final del lanzamiento de jabalina en París En la capital francesa se clasificó a la final con 64.40 metros y en la definición del título alcanzó un meritorio quinto lugar con 63.00 metros, suficiente para reclamar diploma olímpico, a solo 68 centímetros de entrar al podio de la medallería.

La colombiana Flor Denis Ruiz, en su esfuerzo por la medalla de oro que logró pese a la lesión en la etapa de preparación. FOTO CORTESÍA COC

Así fue la moñona colombiana

Colombia hizo el 1-2 en Santo Domingo el martes 4 de agosto. La marca de Ruiz (67.34 m) también superó el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que ella misma ostentaba desde Veracruz 2014 (63.80 m). Valentina Barrios fue plata con 58.14 m y la dominicana Yesi Tejada, bronce con 54.95 m. Según reseñó el COC, “las dos colombianas recibieron sus preseas de manos de María Caridad Colón, la primera mujer latinoamericana en conquistar una medalla de oro olímpica, precisamente en la prueba de lanzamiento de jabalina, durante los Juegos Olímpicos de Moscú 1980”.

Le puede interesar: Stefany Cuadrado voló y es la reina de la velocidad en los Juegos Centroamericanos, ¿cuántas medallas lleva? En declaraciones para el COC, Flor Denis confesó que de nuevo tuvo que superar una lesión que puso en duda su participación en las semanas previas: “Esta competencia fue algo maravilloso para mí. Venía con una lesión en el disco y hacía un mes no podía lanzar. Me aferré a Dios y a mi fe, traté de hacer el lanzamiento con carrera completa para ver si podía y fue maravilloso, gracias a Dios”. Ruiz abrió la temporada 2026 con 61 metros en Bogotá, hace un mes lanzó 65 m y ahora alcanzó los 67.34 m. Aseguró que si la siguen apoyando el COC, la Federación y la Liga del Valle, su objetivo es alcanzar la barrera de los 70 metros. “Solo hay que trabajar un poco la parte técnica, que es lo que me falta. Seguir confiando en Dios, que es mi herramienta principal. Para mí es un orgullo representar a Colombia. Llevo a mi país en el corazón y pienso en todos los colombianos cuando compito”, dijo emocionada Flor Denis al COC mientras la medalla de oro pendía de su cuello. Los Ángeles 2028 aguardan por ella. Módulo de preguntas y respuestas: