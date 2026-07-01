Nuevo marco tarifario de acueducto entra en vigor en medio de demanda de Andesco ante el Consejo de Estado

Desde este 1° de julio comenzó a regir el nuevo Marco Tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, adoptado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) mediante la Resolución 1032 de 2026.
Aunque el Gobierno nacional ha presentado la nueva metodología como un instrumento para reducir las tarifas que pagan los usuarios, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) sostiene que su aplicación tendrá el efecto contrario y que, en la mayoría de los casos, los cobros tenderán a incrementarse.