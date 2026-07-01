“El desafío ya no es encontrar gas, sino producirlo”: Campetrol sobre estrepitosa caída de reservas

Colombia recibió un llamado de atención urgente sobre su seguridad energética. De acuerdo con el reciente Informe de Recursos y Reservas (IRR) 2025 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas natural (1P) se situaron en 1.717 Gpc (gigapiés cúbicos), lo que representa una estrepitosa caída de 347 Gpc frente al 2024. Esta reducción no es un hecho aislado, ya que, al comparar la cifra actual con el promedio de la última década (3.259 Gpc), el desplome alcanza un preocupante 47,3%.
Una de las mayores paradojas del informe es que la relación reservas/producción (R/P) de gas se mantuvo en 5,9 años, la misma cifra que en 2024. Sin embargo, los expertos advierten que esto no es una buena noticia, ya que la estabilidad del indicador se debe únicamente a que la producción de gas comercializado también se hundió un 17,4%, pasando a 290 Gpc anuales,.
En términos sencillos, el indicador no cayó porque el país esté consumiendo menos por eficiencia, sino porque se produjo mucho menos gas. Si Colombia hubiera mantenido el ritmo de producción de 2024, la autosuficiencia real hoy sería de apenas 4,9 años.
Para dimensionar la gravedad, este indicador está hoy 8,2 años por debajo de su pico histórico alcanzado en 2007, cuando el país tenía reservas para 14,1 años.
Por primera vez en años recientes, el índice de reposición de reservas de gas cayó a -20,0%. Esto significa que las desincorporaciones de gas superaron por mucho a los nuevos hallazgos. Mientras que los nuevos descubrimientos aportaron 60 Gpc (el volumen más alto desde 2021), las revisiones técnicas negativas restaron 125 Gpc y los factores económicos otros 7 Gpc, dejando el balance general en números rojos.
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