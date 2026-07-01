“El desafío ya no es encontrar gas, sino producirlo”: Campetrol sobre estrepitosa caída de reservas

Colombia recibió un llamado de atención urgente sobre su seguridad energética. De acuerdo con el reciente Informe de Recursos y Reservas (IRR) 2025 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas natural (1P) se situaron en 1.717 Gpc (gigapiés cúbicos), lo que representa una estrepitosa caída de 347 Gpc frente al 2024. Esta reducción no es un hecho aislado, ya que, al comparar la cifra actual con el promedio de la última década (3.259 Gpc), el desplome alcanza un preocupante 47,3%. Una de las mayores paradojas del informe es que la relación reservas/producción (R/P) de gas se mantuvo en 5,9 años, la misma cifra que en 2024. Sin embargo, los expertos advierten que esto no es una buena noticia, ya que la estabilidad del indicador se debe únicamente a que la producción de gas comercializado también se hundió un 17,4%, pasando a 290 Gpc anuales,. En términos sencillos, el indicador no cayó porque el país esté consumiendo menos por eficiencia, sino porque se produjo mucho menos gas. Si Colombia hubiera mantenido el ritmo de producción de 2024, la autosuficiencia real hoy sería de apenas 4,9 años. Para dimensionar la gravedad, este indicador está hoy 8,2 años por debajo de su pico histórico alcanzado en 2007, cuando el país tenía reservas para 14,1 años. Por primera vez en años recientes, el índice de reposición de reservas de gas cayó a -20,0%. Esto significa que las desincorporaciones de gas superaron por mucho a los nuevos hallazgos. Mientras que los nuevos descubrimientos aportaron 60 Gpc (el volumen más alto desde 2021), las revisiones técnicas negativas restaron 125 Gpc y los factores económicos otros 7 Gpc, dejando el balance general en números rojos. Lea aquí: Colombia perdió la mitad de sus reservas de gas en 7 años: la factura que dejará Petro

El petróleo también cede terreno en 2025

El panorama del crudo no es muy distinto. Las reservas probadas de petróleo (1P) bajaron a 2.020 millones de barriles (Mbl), una reducción de 15 Mbl respecto a 2024. Aunque la relación R/P subió levemente a 7,4 años, esto se explica, de nuevo, por una caída del 3,9% en la producción anual. El índice de reposición de crudo se ubicó en 94,5%, lo que implica que por cada 100 barriles producidos, solo se lograron incorporar 94 a las reservas. Un dato inquietante es que las incorporaciones por nuevos descubrimientos de petróleo fueron de apenas 4 Mbl, una cifra un 86,3% inferior al promedio de la última década. Por eso, Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, señaló la soberanía energética no depende solo de tener el recurso, sino de la capacidad de producirlo. Para revertir esta tendencia, el gremio propone cuatro pilares: Reactivar la exploración y suscribir nuevos contratos de exploración y producción. Incrementar el factor de recobro en campos que ya están operando. Acelerar el desarrollo de los proyectos offshore. Y Avanzar en el aprovechamiento responsable de yacimientos no convencionales. Con este telón de fondo, EL COLOMBIANO conversó con Castañera para conocer de cerca el panorama y el futuro del sector petrolero y gasífero del país.

Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol.

Teniendo en cuenta que la relación reservas/producción (R/P) de gas se mantuvo en 5,9 años, ¿cómo debe prepararse el país para un escenario donde la estabilidad del indicador ya no dependa de producir menos, sino de encontrar más?

“Los resultados del IRR 2025 evidencian que la estabilidad de la relación reservas/producción (R/P) de gas no obedeció a un incremento de las reservas, sino a una reducción de 17% en la producción comercializada. De hecho, si se hubiera mantenido el nivel de producción de 2024, el indicador habría descendido a 4,9 años. Adicionalmente, el índice de reposición de reservas se ubicó en -20%, reflejando que durante 2025 las desincorporaciones de reservas superaron las nuevas incorporaciones. Estos resultados confirman que el principal desafío es aumentar la incorporación de nuevas reservas y fortalecer la capacidad del país para reponer oportunamente los volúmenes que produce. Consideramos que la preparación del país debe orientarse a recuperar y fortalecer la soberanía energética, mediante una estrategia integral de cuatro pilares estratégicos: reactivar la exploración, incrementar el factor de recobro en los campos existentes, acelerar el desarrollo de los proyectos offshore y de los yacimientos no convencionales. Estos cuatro pilares requieren, a su vez, cuatro habilitadores fundamentales, como procesos ambientales y de consulta previa más ágiles y predecibles; condiciones de seguridad que garanticen la continuidad de las operaciones; un entorno competitivo que promueva la inversión; y una institucionalidad sólida que brinde estabilidad y confianza de largo plazo. La soberanía energética no depende únicamente de los recursos disponibles en el subsuelo, sino de la capacidad del país para convertirlos en reservas, producción, empleo, desarrollo y bienestar para los colombianos”. Siga leyendo: Colombia sigue sin conocer sus reservas de petróleo y gas de 2025, ¿qué oculta el Gobierno Petro?

Ante la parálisis exploratoria, ¿qué tan cerca está Colombia de perder su capacidad de reponer lo que consume?

“Las nuevas incorporaciones de reservas provenientes de descubrimientos alcanzaron 4 millones de barriles, un nivel 86,3% inferior al promedio de la última década y 95,3% menor al promedio registrado entre 2012 y 2018. Adicionalmente, el índice de reposición de reservas de petróleo se ubicó en 94%, lo que significa que durante 2025 se incorporaron aproximadamente 94 barriles de reservas por cada 100 barriles producidos. Este comportamiento resalta la importancia de fortalecer la actividad exploratoria para asegurar la incorporación de nuevas reservas y sostener la producción en el mediano y largo plazo. En este contexto, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), documento mediante el cual el Gobierno Nacional presenta las proyecciones macroeconómicas y fiscales del país, incluyendo los escenarios de producción de hidrocarburos que sirven de base para estimar los ingresos fiscales, proyecta una producción de petróleo de 652 KBPD hacia 2037. Esta perspectiva evidencia la importancia de impulsar inversiones que contribuyan a fortalecer la incorporación de reservas y, con ello, la soberanía y seguridad energética del país. Insistimos en que revertir esta tendencia requiere avanzar en la implementación de los cuatro pilares estratégicos y los habilitadores planteados por el gremio, con el fin de fortalecer la incorporación de reservas, sostener la producción y recuperar la soberanía energética del país”.

Colombia pierde el 17% de sus reservas de gas en un solo año.

Por primera vez en la serie reciente, el índice de reposición de reservas de gas entró en terreno negativo. ¿Es este el punto de no retorno para la firma de nuevos contratos de exploración y producción?

“Los resultados del IRR 2025 muestran que debemos fortalecer la incorporación de nuevas reservas de gas. El índice de reposición de reservas se ubicó en -20,0%, reflejando que durante 2025 la incorporación neta de reservas fue negativa (-58 Gpc), debido a que las desincorporaciones derivadas principalmente de las revisiones técnicas (-125 Gpc) y de los factores económicos (-7 Gpc) superaron las incorporaciones provenientes de nuevos descubrimientos (60 Gpc), proyectos de producción incremental y recobro mejorado (5 Gpc) y reclasificaciones (9 Gpc). En consecuencia, por cada 100 unidades de gas producidas no solo no se repusieron las reservas, sino que el balance neto fue negativo, evidenciando la importancia de contar con un portafolio robusto de proyectos que permita incorporar nuevas reservas y sostener la producción en el mediano y largo plazo. Más que hablar de un punto de no retorno, desde Campetrol consideramos que este es un momento para adoptar decisiones que fortalezcan la soberanía energética del país. En ese contexto, resulta fundamental promover las condiciones que permitan desarrollar nuevos proyectos, con el fin de convertir el potencial geológico del país en reservas, producción y desarrollo para los colombianos”. Entérese: Colombia registra en junio la semana con mayor dependencia de gas importado en su historia

El potencial de recursos contingentes (3C) de gas es inmenso (10.540 Gpc), con un 74,5% ubicado en el offshore. Sin embargo, más del 50% de estos recursos están frenados por contingencias sociales y ambientales. ¿Qué acciones concretas propone Campetrol?

“Colombia cuenta con un importante potencial para fortalecer su soberanía energética. De acuerdo con el IRR 2025, los recursos contingentes (3C) de gas alcanzan 10.540 Gpc, de los cuales 74,5% se encuentran en proyectos offshore. Sin embargo, el 55% de estos recursos (5.818 Gpc) permanece condicionado por contingencias ambientales y/o sociales. Estos datos evidencian que el principal desafío no es la disponibilidad del recurso, sino crear las condiciones para transformar ese potencial en reservas probadas y producción. Creo que el objetivo no es reducir los estándares ambientales o sociales, sino hacer más eficientes los procesos. Para ello proponemos contar con procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa más ágiles, predecibles, coordinados y basados en criterios técnicos y de riesgo. Esto permite brindar mayor certeza tanto a las comunidades como a los inversionistas, reduciendo tiempos sin afectar el rigor de las evaluaciones. De igual forma, es fundamental fortalecer la coordinación entre las entidades del Estado, consolidar una institucionalidad que brinde estabilidad y continuidad a las políticas del sector, garantizar condiciones de seguridad para la ejecución de los proyectos y mantener un entorno competitivo que incentive la inversión. Estas acciones permitirán materializar el potencial gasífero del país”.

Usted ha señalado que la soberanía no depende solo de tener el recurso, sino de producirlo. Si tuviera que priorizar entre los cuatro pilares estratégicos que propone (exploración, recobro mejorado, offshore y yacimientos no convencionales), ¿cuál de ellos ofrece la respuesta más inmediata?