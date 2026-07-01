Lo que parecía un accidente vial en Santa Fe de Antioquia Antioquia ahora es investigado como un presunto doble homicidio

Aunque en un principio el hecho fue atendido como un aparatoso accidente de tránsito en la vía que comunica a Bolombolo con Santa Fe de Antioquia, las investigaciones cambiaron de rumbo tras la aparición de testimonios que pondrían en duda que se tratara de un siniestro vial.
El hecho ocurrió en la madrugada del pasado lunes 29 de junio y dejó dos personas muertas y dos más heridas. Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pablo Ramírez y Valeria Flórez, quienes se movilizaban en motocicleta.