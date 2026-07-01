Lo que parecía un accidente vial en Santa Fe de Antioquia Antioquia ahora es investigado como un presunto doble homicidio

Aunque en un principio el hecho fue atendido como un aparatoso accidente de tránsito en la vía que comunica a Bolombolo con Santa Fe de Antioquia, las investigaciones cambiaron de rumbo tras la aparición de testimonios que pondrían en duda que se tratara de un siniestro vial. El hecho ocurrió en la madrugada del pasado lunes 29 de junio y dejó dos personas muertas y dos más heridas. Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pablo Ramírez y Valeria Flórez, quienes se movilizaban en motocicleta.

¿Por qué cambió la investigación?

Inicialmente, las autoridades manejaron el caso como un accidente de tránsito. Sin embargo, con el avance de las pesquisas y la recolección de testimonios, surgió una hipótesis distinta. Según las versiones conocidas hasta ahora, todo habría comenzado con una riña en la que estaría involucrado el conductor de una camioneta. Testigos señalaron que Juan Pablo Ramírez y Valeria Flórez, quienes se desplazaban en motocicleta, habrían intentado intervenir en la situación. Minutos después, la camioneta presuntamente los embistió. Entérese: Un muerto y 13 heridos dejan los ocho accidentes viales del puente festivo en Antioquia Las autoridades también investigan la versión de que el conductor de la camioneta habría abandonado el lugar tras el impacto, un elemento que fortaleció la decisión de la Fiscalía de investigar el caso como un presunto doble homicidio y no únicamente como un accidente de tránsito. Por ahora, esta es una de las hipótesis que analizan los investigadores y será el proceso judicial el que determine si el choque fue producto de un hecho fortuito o de un ataque deliberado.

Los vehículos terminaron incinerados

Tras el impacto, tanto la motocicleta como la camioneta quedaron envueltas en llamas, lo que dificultó las labores de los organismos de emergencia y la recolección inicial de evidencias. El hecho dejó, además de los dos fallecidos, otras dos personas lesionadas que fueron trasladadas a centros asistenciales. Precisamente las condiciones en las que quedaron los vehículos y los testimonios recopilados motivaron nuevas inspecciones por parte de la Policía Judicial y la Fiscalía.

La Fiscalía busca esclarecer lo ocurrido