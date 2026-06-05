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Con los 19 festivos de 2026, Colombia tendrá una semana laboral efectiva de 40 horas

La incorporación del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como nuevo festivo llevará al país a tener 19 feriados al año. Con la reducción gradual de la jornada laboral, las horas efectivamente trabajadas caerán a un promedio cercano a 40 por semana.

  • El nuevo festivo encarecerá costos laborales en sectores como comercio y manufactura. FOTO: FREEPIK
    El nuevo festivo encarecerá costos laborales en sectores como comercio y manufactura. FOTO: FREEPIK
Diario La República
hace 8 horas
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Si usted es de las personas que está al tanto de los festivos que hay, bien sea para viajar o descansar del trabajo, debe saber que en el segundo semestre habrá un nuevo feriado el 13 de julio por la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Por ende, en la segunda mitad del año habrá 72 horas menos laborales por los nueve días festivos en este periodo y, además, deja al país con 40 horas semanales efectivas de trabajo, pues ahora habrá 19 festivos a lo largo de 2026.

Pese a que la fecha de conmemoración es el 9 de julio, por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, se traslada para el siguiente lunes, por lo que el festivo será el 13 de julio.

Le puede interesar: Con el nuevo festivo que suma Colombia, ¿es el país con más feriados del mundo?

¿Por qué Colombia tendrá un nuevo festivo el 13 de julio?

Sobre el nuevo escenario de las horas trabajadas por semana, en el primer semestre de 2026 el máximo de horas trabajables era de 44 que, si se multiplica por 26 semanas (antes del ajuste a 42 horas previsto para julio por cuenta de la reforma laboral) da 1.144 horas trabajables durante el primer semestre.

Con el mismo cálculo pero con 42 horas semanales se obtienen 1.092 horas trabajadas en el segundo semestre; así las cosas, en este año habrá 2.236 horas efectivas de trabajo.

Si se toma como referencia una jornada diaria promedio de ocho horas, esos 19 días representan cerca de 152 horas que no se trabajan a lo largo del año. Al descontar los festivos, las horas efectivamente trabajadas bajan a unas 2.084 horas.

Al dividirla por las 52 semanas del año, se concluye que 2026 tendrá una semana laboral cercana a 40 horas, cifra que no depende del número de festivos, sino del calendario legal de reducción de jornada.

Esta normativa llega en un momento en el que los trabajadores y las empresas enfrentarán una reducción de dos horas en la jornada de trabajo semanal. Ahora, pese a que en 2026 habrá 19 festivos en Colombia estos no modifican la jornada semanal legal. Es decir, una semana con festivo sigue siendo de 44 o 42 horas, según el momento del año.

Lea más: Téngalo claro: así quedan los 19 festivos de Colombia tras la nueva adición al calendario

¿Qué efectos tendrá el nuevo festivo sobre el trabajo y la productividad?

Lo que sí hacen los festivos es reducir las horas que efectivamente se trabajan en la práctica.

“Llega en un momento de presión acumulada sobre el tiempo de trabajo. La jornada máxima legal baja a 42 horas semanales en su última fase, y al mismo tiempo el recargo dominical y festivo sube a 90% desde julio”, explicó Juliana Morad Acero, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana.

Sobre el impacto de un nuevo festivo en el pago de la nómina de trabajadores, Camilo Cuervo, abogado laboral y socio en Holland & Knight, aseguró que “si el festivo es habitual, sumado con otros días de trabajo en el mismo mes en domingos o festivos, se paga un día de descanso, es decir, se le da un día de descanso compensatorio más un recargo. En este momento está en 80%, pero para el momento en que entre a regir la norma va a estar en 90%”.

Al revisar los sectores más afectados por la implementación de un nuevo festivo, Morad explicó que estas medidas golpean más a sectores intensivos en mano de obra y de operación continua, es decir, manufactura, comercio, logística y salud. “La pérdida combina la producción no realizada en las empresas que cierran y el sobrecosto por recargos en las que operan”, agregó.

Por otro lado, con la llegada de este nuevo festivo, el país se posiciona número uno entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) con más festivos.

Se ubicará en el primer puesto, por delante de Japón y Lituania con 17, Eslovaquia con 15 y Corea del Sur, Luxemburgo y Turquía con 14. Sin embargo, además de los 19 días festivos del calendario, se le suman 15 días de vacaciones legales que establece la normatividad. Es decir, en conjunto, los colombianos cuentan con 34 días de descanso al año entre festivos y vacaciones obligatorias, lo que representa más de un mes.

Conozca también: Nuevo festivo en Colombia: qué deben pagar las empresas y hacer los trabajadores

A manera de contexto, la productividad laboral de Colombia frente a pares de la OCDE da cuenta de que el país genera tres veces menos por hora de trabajo que el promedio del bloque: US$21 frente a US$71. En el primer lugar se encuentra Irlanda, con US$151 por hora trabajada, seguida por Noruega con US$132 y Luxemburgo con US$125.

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Cuervo afirmó que tantos festivos no generan un buen mensaje al mercado en cuanto a la competitividad frente a pares regionales y del bloque. “Cuando las oportunidades de inversión del extranjero consideran crear negocios en Colombia, suena desproporcionado que se cuenten con 19 festivos más 15 días de vacaciones hábiles, lo cual implica en la práctica que se trabaje solamente 10 meses y medio durante el año”, concluyó Cuervo.

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