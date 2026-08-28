Nueva junta de Ecopetrol: estas serían las fichas que propondrá el Gobierno De la Espriella

El próximo 15 de septiembre se realizará la primera asamblea extraordinaria entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y los accionistas de Ecopetrol, en una reunión que marcará el inicio de una nueva etapa para la junta directiva de la petrolera estatal.
En esa fecha, el Gobierno Nacional presentaría una propuesta para modificar los estatutos internos de Ecopetrol y, posteriormente, sometería a votación una plancha única con los candidatos que busca incorporar al máximo órgano de dirección de la compañía.
Puede leer: Remezón en Ecopetrol: anuncian la salida de cinco altos directivos
La reforma estatutaria sería clave para concretar el cambio, pues permitiría reemplazar a casi la totalidad de los actuales miembros de la junta directiva.