¿Quién está detrás de Lili Pink y las 30 empresas que le sacaron $430.000 millones al Estado?

Esta semana salió a flote uno de los casos de contrabando y lavado de activos de empresas más grandes en la historia reciente de Colombia. A muchos tomó por sorpresa que Lili Pink, una reconocida marca de ropa interior femenina y una de las líderes del mercado a nivel nacional, estuviera presuntamente involucrada en una sofisticada red ilícita que lavó más de $730.000 millones. Se cree que la estrategia involucró un “carrusel” de empresas fachada. Se crearon múltiples importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que permitieron mover millones de recursos ilícitos a través de la economía formal.
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Las primeras apreciaciones de los expertos apuntan en general a un golpe reputacional para las empresas colombianas y a un llamado de atención a las autoridades por las pérdidas de ingresos fiscales para el Estado. El episodio es tan serio que recuerda el caso del ‘Zar de la Chatarra’, cuando compañías de papel defraudaron al Estado por miles de millones de pesos.