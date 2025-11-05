Nequi estrena “Giros a un Link” para recibir dinero desde Estados Unidos; así lo puede hacer fácil y sin enredos

La plataforma financiera digital Nequi, línea de negocio de Bancolombia, anunció el lanzamiento de “Giros a un Link”, una funcionalidad 100% digital que permitirá a los colombianos recibir plata desde Estados Unidos de manera fácil, rápida y sin papeleos. La herramienta, desarrollada en alianza con Palla, una plataforma de pagos internacionales respaldada por Visa, estará disponible desde noviembre y busca fortalecer la oferta de servicios internacionales de Nequi, que ya incluye opciones como remesas, PayPal y Payoneer. Según la compañía, el objetivo es ofrecer una alternativa segura y legal para quienes reciben dinero del exterior, bien sea por trabajo remoto, ventas digitales o apoyo familiar, simplificando procesos y eliminando intermediarios. Entérese: Remesas en Colombia: un ingreso que crece entre la precariedad y las trabas migratorias

Verificación de código QR de Nequi.

Más colombianos viven del ingreso digital

El anuncio llega en un momento en que los flujos de dinero desde el extranjero se han disparado. El informe “Deel Global Hiring Report 2024”, de la firma internacional Deel Inc., revela que Colombia está en el top cinco mundial de países con más trabajadores contratados de manera remota por empresas extranjeras, principalmente ubicadas en Estados Unidos. Esto refleja un cambio profundo en el mercado laboral y en la relación con el dinero: muchos colombianos “camellan con el mundo” desde su casa, vendiendo servicios, productos o su talento digital, y necesitan mecanismos ágiles y confiables para recibir sus pagos. “En Nequi entendemos los retos de quienes trabajan con el mundo, la seguridad de sus ingresos, la organización de sus finanzas y la tranquilidad de que la plata llegue de manera legal y respaldada”, explicó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi. Solo en el primer trimestre de 2025, los usuarios de Nequi movieron más de $580 mil millones desde el exterior con los servicios de moneda extranjera. Con “Giros a un Link”, la compañía da un paso más en su apuesta por la inclusión financiera digital. Puede conocer: Polémica por decreto del Gobierno Petro que propone un cobro del 1,5% a pagos en Nequi, DaviPlata, PSE y Bre-B

¿Cómo funciona “Giros a un Link”?