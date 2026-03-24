¡Aproveche! Nequi y AWS abren 300.000 cupos gratuitos para aprender IA y computación en la nube

Nequi y Amazon Web Services anunciaron una alianza para ofrecer formación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube a emprendedores, independientes y pequeños empresarios en Colombia. La iniciativa, que hace parte del programa AWS Entrena Colombia, busca capacitar a miles de personas en tecnologías clave para la transformación digital. En el caso de Nequi, la meta es habilitar hasta 300.000 cupos a través de su plataforma de aprendizaje “Escuela Nequi Negocios”. Le puede interesar: Medellín abre 20.000 nuevos cupos para curso de Inteligencia Artificial, ¿cómo aplicar?

Formación clave en un mercado laboral que exige habilidades digitales

El lanzamiento responde a una tendencia global: la necesidad creciente de competencias tecnológicas. Según el informe Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, el 86% de los empleadores espera que tecnologías como la inteligencia artificial y la computación en la nube transformen sus operaciones antes de 2030. En ese escenario, el acceso a formación gratuita se convierte en una herramienta clave para cerrar brechas y mejorar la competitividad de los emprendedores.

Cursos gratis y certificados digitales

Los contenidos estarán disponibles de manera 100% virtual y en español. Los participantes podrán acceder a materiales bajo demanda, sesiones en vivo con expertos y acompañamiento de un asistente virtual basado en inteligencia artificial. Al finalizar los módulos, recibirán certificaciones digitales de AWS, que podrán incluir en sus hojas de vida o perfiles profesionales. Para participar, solo se requiere ser usuario de Nequi y registrarse en la plataforma habilitada para la convocatoria, con un proceso sencillo que solicita datos básicos. Lea más: ChatGPT podría hacer compras por usted: así funcionará la nueva herramienta de la IA que está en pruebas

Más de 50.000 emprendedores ya usan Nequi Negocios

Desde su lanzamiento en julio de 2025, Nequi Negocios ha registrado más de 50.000 emprendedores en Colombia, quienes utilizan la plataforma para gestionar pagos a través de códigos QR, links de pago y tarjetas. Entre las funcionalidades más utilizadas se destaca el sistema “tap to phone”, que permite convertir el celular en un datáfono para recibir pagos con tarjeta mediante tecnología NFC.

Una apuesta por el crecimiento de los negocios

Desde la compañía aseguran que esta alianza busca ir más allá de la inclusión financiera, integrando herramientas que permitan a los emprendedores modernizar sus operaciones y tomar decisiones con mayor información. “Queremos acercar conocimientos en inteligencia artificial y computación en la nube para que más personas puedan fortalecer sus habilidades y hacer crecer sus negocios”, señaló María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi. Por su parte, desde AWS destacan que el objetivo es democratizar el acceso a tecnologías que hoy están transformando la economía. “Nuestro compromiso es eliminar barreras para que más colombianos puedan dar el paso hacia la transformación digital”, afirmó Daniel Saldarriaga, gerente general de la compañía en el país. Conozca también: Hombre demandó a Google tras señalar que su IA incitó a su hijo a quitarse la vida

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