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Hoteles, tecnología y bienes raíces: los futbolistas del Mundial acumulan fortunas de hasta US$1.200 millones

Hoteles, bienes raíces, tecnología, restaurantes y marcas propias hacen parte de los negocios que han convertido a varias figuras del Mundial en verdaderos empresarios globales. En algunos casos, sus ingresos fuera del fútbol ya rivalizan con lo que ganan dentro del campo.

  • Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y James Rodríguez han construido fortunas multimillonarias gracias a inversiones en hotelería, tecnología, bienes raíces y marcas propias. FOTOS: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y GETTY
    Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y James Rodríguez han construido fortunas multimillonarias gracias a inversiones en hotelería, tecnología, bienes raíces y marcas propias. FOTOS: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
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Como un cabeza a cabeza épico, se está luchando, no solo por el título, sino por la Bota de Oro del Mundial de Norteamérica 2026 mantiene un cerrado pulso entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con seis goles, mientras Erling Haaland y Harry Kane permanecen al acecho con cinco anotaciones. Sin embargo, fuera de los estadios, estas estrellas disputan otra competencia igual de intensa: la de construir los mayores imperios empresariales del balompié mundial.

Hoteles, bienes raíces, tecnología, entretenimiento y marcas propias hacen parte de los negocios que han convertido a varios futbolistas del Mundial en empresarios con fortunas que superan los US$1.000 millones.

El caso más emblemático es el de Cristiano Ronaldo, quien, según Forbes, se convirtió...

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