Hoteles, tecnología y bienes raíces: los futbolistas del Mundial acumulan fortunas de hasta US$1.200 millones

Hoteles, bienes raíces, tecnología, restaurantes y marcas propias hacen parte de los negocios que han convertido a varias figuras del Mundial en verdaderos empresarios globales. En algunos casos, sus ingresos fuera del fútbol ya rivalizan con lo que ganan dentro del campo.