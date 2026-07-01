Hoteles, tecnología y bienes raíces: los futbolistas del Mundial acumulan fortunas de hasta US$1.200 millones

Como un cabeza a cabeza épico, se está luchando, no solo por el título, sino por la Bota de Oro del Mundial de Norteamérica 2026 mantiene un cerrado pulso entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con seis goles, mientras Erling Haaland y Harry Kane permanecen al acecho con cinco anotaciones. Sin embargo, fuera de los estadios, estas estrellas disputan otra competencia igual de intensa: la de construir los mayores imperios empresariales del balompié mundial. Hoteles, bienes raíces, tecnología, entretenimiento y marcas propias hacen parte de los negocios que han convertido a varios futbolistas del Mundial en empresarios con fortunas que superan los US$1.000 millones. El caso más emblemático es el de Cristiano Ronaldo, quien, según Forbes, se convirtió...